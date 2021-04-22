Психологи объяснили, почему людям трудно говорить «нет»
Многим людям тяжело сказать «нет», когда этого очень хочется. Большинство боится обидеть близких, подвести руководство или коллегу по работе. Однако нужно уметь выстраивать личностные границы и прислушиваться к своему «я». Такого мнения придерживаются эксперты.
По мнению психолога Регины Овсепян, неумение отказывать другим своими корнями уходит в детство человека, когда родители прививали ему установку — быть хорошим ребенком. В понимании взрослых это значит, что подрастающий член семьи должен быть вежливым, покладистым, не имеющим права возражать старшим, когда ему что-то не нравится. Повзрослев, такой человек становится правильным подопечным, выполняющим все наставления шефа лишь бы не испортить отношения.
— Неумение отказывать также возникает по причине эмоциональной отстраненности родителей. В данном случае ребенок на подсознательном уровне воспринимает себя помехой, недостойной хорошего отношения к себе, — добавила Регина Овсепян.
В результате человек учится подстраиваться под желания других.
Психолог Светлана Тропманн считает, что говорить «нет» сложно тем, у кого не выстроены личные границы. Человек может понять, что его границы нарушаются с помощью внутренних ощущений. В такие момент возникают дискомфорт, эмоциональная боль и чувство, будто ситуация развивается как-то не так, отмечает «МИР 24». По мнению эксперта, человек должен уметь отстаивать свои границы.
— Как правило, говорить «нет» труднее всего в первый раз. Аргументируйте свой отказ веской причиной, при этом лучше не вдавайтесь в подробности, чтобы не оправдываться: вы ни в чем не виноваты! — подчеркнула Светлана Тропманн.
Она также посоветовала отказывать быстро и однозначно, без попыток защищать свое решение. Таким образом человек установит личные границы.
Источник: mir24.tv
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