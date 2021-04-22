Психологи объяснили, почему людям трудно говорить «нет»

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Многим людям тяжело сказать «нет», когда этого очень хочется. Большинство боится обидеть близких, подвести руководство или коллегу по работе. Однако нужно уметь выстраивать личностные границы и прислушиваться к своему «я». Такого мнения придерживаются эксперты.

По мнению психолога Регины Овсепян, неумение отказывать другим своими корнями уходит в детство человека, когда родители прививали ему установку — быть хорошим ребенком. В понимании взрослых это значит, что подрастающий член семьи должен быть вежливым, покладистым, не имеющим права возражать старшим, когда ему что-то не нравится. Повзрослев, такой человек становится правильным подопечным, выполняющим все наставления шефа лишь бы не испортить отношения.

— Неумение отказывать также возникает по причине эмоциональной отстраненности родителей. В данном случае ребенок на подсознательном уровне воспринимает себя помехой, недостойной хорошего отношения к себе, — добавила Регина Овсепян.

В результате человек учится подстраиваться под желания других.

Психолог Светлана Тропманн считает, что говорить «нет» сложно тем, у кого не выстроены личные границы. Человек может понять, что его границы нарушаются с помощью внутренних ощущений. В такие момент возникают дискомфорт, эмоциональная боль и чувство, будто ситуация развивается как-то не так, отмечает «МИР 24». По мнению эксперта, человек должен уметь отстаивать свои границы.

— Как правило, говорить «нет» труднее всего в первый раз. Аргументируйте свой отказ веской причиной, при этом лучше не вдавайтесь в подробности, чтобы не оправдываться: вы ни в чем не виноваты! — подчеркнула Светлана Тропманн.

Она также посоветовала отказывать быстро и однозначно, без попыток защищать свое решение. Таким образом человек установит личные границы.

Источник: mir24.tv

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