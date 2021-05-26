«Сразу вызываем скорую»: какие опасные заболевания подстерегают нас летом

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Наступление лета многие ждут с нетерпением. Однако теплая погода, солнце и цветение могут принести не только радость, но и проблемы, которые связаны с различными заболеваниями, активно проявляющимися с мая по сентябрь. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, почему выше риск заболеть летом.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что одной из опасных болезней в летний период является столбняк. Эта острая инфекция возникает при воздействии на нервную систему и мышцы особых токсинов столбнячной палочки, которые их поражают.

Возбудитель инфекции попадает в организм человека через раны, укусы, глубокие порезы, при «копании в земле», говорит Лапа. Поэтому летом, особенно дачникам, нужно особенно беречься от травм. А лучше всего прививаться от столбняка.

— Очень важно ставить противостолбнячную прививку. Сделать ее можно в любой период времени, — отметила врач.

Еще одной опасной болезнью в летнее время является аллергия. По словам Лапы, это тяжелое заболевание, о наличии которого многие и вовсе не знают. Самая опасная аллергия — эффектная.

— К ней относятся укусы пчел, ос. Тут поведение должно быть безукоризненное: сразу вызываем скорую помощь, потому что именно эти укусы являются часто смертельными. Хотя казалось бы, обычные пчелки, — добавила Лапа.

Педикулез или вшивость — заразное паразитное заболевание, которое наиболее часто отмечается в летний период. По словам Лапы, если у человека есть подозрение на вши, то нельзя тянуть с походом к доктору, а тем более заниматься самолечением — это просто опасно для здоровья.

— Это очень серьезное заболевание, чем раньше человек обратится к доктору, тем быстрее будет выздоровление, — сказала врач.

Среди основных симптомов педикулеза выделяются дискомфорт и зуд в области кровососания паразитов, а также специфические голубые пятна на коже и следы расчесов.

Лапа также напоминает, что в жаркое время и при влажном воздухе есть риск заболеть кишечными инфекциями, которые при «благоприятных для них условиях активируются». Среди них, например, дифтерия.

Как рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, риск подхватить кишечные инфекции летом повышается. А вот дифтерия, как она отметила, встречается больше в тех странах, где жарко и отсутствует возможность использовать чистую воду: вода начинает цвести, создаются условия для распространения вредных микроорганизмов. В холоде пагубные бактерии меньше распространяются.

— Если у вас есть доступ к чистой воде, регулярно мыть руки, фрукты и овощи, то риски инфекции минимальны, — сказала доктор.

По ее словам, в летнее время повышается число случаев заражения стригущим лишаем из-за более частых контактов людей с животными. Ведь те же дети все чаще и дольше гуляют на улице и во время прогулок и трогают брошенных животных, например, кошек, которые больны лишаем.

— Нужно мыть руки и все будет нормально, — отметила врач.

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