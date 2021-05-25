«Красивые виды, зеленая зона»: где заняться спортом в Москве с пользой для здоровья

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Во всех крупных природных зонах города есть экологические тропы, гуляя по которым можно увидеть разные растения и животных, а также провести время с пользой для здоровья — прокатиться на велосипеде или побегать. «Вечерняя Москва» узнала, в каких парках интереснее и удобнее всего заниматься спортом и любоваться природой.

Как ранее писала «ВМ», врачи предостерегли жителей крупных городов от занятий спортом и бега в мегаполисе, так как в крупных городах большое количество вредных веществ, которые вредят легким.

По словам заслуженного врача России, пульмонолога Александра Карабиненко, заниматься спортом вблизи дорог действительно вредно для здоровья, поэтому бегать или кататься на велосипеде лучше в парках. По словам доктора, в Москве «относительно здоровой средой» можно назвать парки Сокольники, Измайловский, Горького и Воробьевы горы.

— Это основные места, где можно заниматься без ущерба для здоровья. В Коломенском парке хорошие места. Вдоль трасс и дорог бегать, конечно, нельзя, — говорит Карабиненко.

Врач-терапевт Людмила Лапа в свою очередь отмечает, что во время занятий спортом на улице человеку важно четко знать, если у него аллергия или нет. По словам доктора, сейчас идет сезон опыления, который ухудшает работу дыхательной системы, легких.

— Если аллергия есть, надо надевать назальные фильтры на нос. Если ее нет, то бегать в зеленом парке очень хорошо. Если мы бегаем, то обязательно соблюдаем правила: вода, отдых, бег должен быть регламентирован по времени и расстоянию. Не надо перегружать организм, — говорит Лапа.

Врач также подчеркивает, что прекратить тренировку и проверить здоровье необходимо, если пульс после бега в течение трех минут не восстанавливается.

На велосипеде

На велосипеде в столице лучше всего кататься по двум маршрутам, говорит руководитель проекта велосипедистов-путешественников Сергей Толубаев. Первая велодорожка проходит по территории национального парка «Лосиный Остров», а точнее — по асфальтной Абрамцевской просеке. Вторая — от парка «Свиблово», через парк «Яуза», сквер в Олонецком проезде и до МКАД.

— В «Яузе» очень красивые виды, зеленая зона. Если сравнивать с «Лосиным Островом», то людей много. Что касается просеки, то там тоже очень красиво, дорога прямая и ровная, — говорит Толубаев.

По его словам, неплохие маршруты для прогулки на велосипеде — небольшие дорожки в «Тимирязевском», «Измайловском» парках и в Битцевском лесу.

— Красивые маршруты по набережной Москвы-реки, но ничего экологичного в них нет, — говорит Толубаев.

Побегать

Персональный тренер по фитнесу Вячеслав Посконнов говорит, что наиболее комфортно и интересно бегать и заниматься спортом в парках «Лужники» и «Воробьевы горы». Для занятий в этих местах отдыха предусмотрены прорезиненные дорожки.

— Когда бежишь по такому специальному покрытию, то меньше ударная нагрузка на колени, — говорит Посконнов.

Кроме того, тренер отмечает, что хорошие условия для бега в парке «Нескучный сад», где также есть специальное дорожное покрытие, а еще склоны.

— Парк в районе Южное Бутово тоже понравился как место для тренировок, — добавляет Посконнов.

Погулять и посмотреть

На природных территориях Москвы с 2015 года создали более десяти специально оборудованных экологических троп, которые познакомят отдыхающих с флорой и фауной местности, а также удивят красивыми видами. Мосприрода выделяет семь самых интересных, живописных и познавательных природных маршрутов в городе.

Так, историко-экологическая тропа парка «Битцевский лес» протяженностью почти в два с половиной километра пролегает через лиственный, березовый и хвойный леса, мимо памятников культуры и истории. В начале тропы расположены вольеры с животными, разбит аптекарский огород. Во время прогулки в парке можно увидеть более ста видов зверей и птиц, а также около 600 видов растений.

Маршрут «Долина реки Битца» знакомит посетителей с экосистемой рек, богатых биоразнообразием. Его протяженность — 600 метров. Тропа проложена вдоль левого берега реки Битца. Экотуристы могут увидеть околоводные виды растений, а также низовое болото.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», в его отдаленной части, проходит трехкилометровая тропа, при прогулке по которой можно увидеть различные виды деревьев и редких растений. Во время маршрута можно посидеть и отдохнуть в беседке. Для детей оборудована специальная поляна, на которой установлены ростомеры, изображающие зверей и птиц в натуральную величину.

На территории памятника природы «Серебряный Бор» по сосновому лесу мимо озера Бездонного, пруда Копань и самого крупного в Москве тростникового болота проходит километровая экотропа «У озера Бездонное». На маршруте оборудованы смотровые площадки, с которых в водоеме можно заметить рыб, лягушек и водоплавающих птиц. Также на тропе есть орнитологическая вышка, забравшись на которую можно увидеть весь Серебряный Бор.

Кроме того, на территории памятника природы есть еще один маршрут — «В гармонии с природой». Его протяженность — 5,5 километра. Тропа проходит через весь Серебряный Бор — по заливам озера Бездонного, по соснякам и опушкам вплоть до противоположного берега Москвы-реки. Экотуристы могут наблюдать берега водоемов и леса с соснами, ольхой, лиственницей, ивой, березой и дубом. Для детей на тропе оборудована детская площадка.

В ландшафтном заказнике «Теплый Стан» пролегает четырехкилометровая экологическая тропа «У истоков рек». Она состоит из 11 участков с точками-остановками, оборудованными информационными стендами о флоре и фауне. На маршруте есть возможность познакомиться с разными интересными объектами, среди которых овражно-балочная сеть и родник «Холодный». Кроме того, посетители заказника могут встретить горностая, дятла пестрого, ласку, разных птиц и амфибий.

В природно-историческом парке «Тушинский», в Алешкинском лесу, проходит двухкилометровый маршрут, приспособленный для маломобильных экотуристов. На тропе, как говорят в Мосприроде, «можно насладиться практически девственным лесным массивом и вековыми деревьями, а также помечтать у озера Весеннее». Кроме того, на маршруте оборудована детская площадка.

— На встречу с природой стоит одеться удобно и взять с собой бинокль, — советуют в Мосприроде.

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