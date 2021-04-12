Врач перечислил сроки цветения растений-аллергенов

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Весенний период является непростым временем для десятков миллионов людей, которые страдают от аллергии, вызванной пыльцой расцветающих растений. В средней полосе нашей страны сезон цветения уже начался. Об этом сообщил терапевт-аллерголог Андрей Звонков.

— Как это ни кажется странным, но конец зимы — сезон начала цветения некоторых деревьев. В нашей полосе сезон аллергии обычно начинается в конце января — начале февраля, когда зацветают деревья типа орешника и дуба, — объяснил Андрей Звонков.

По его словам, в марте также зацветает верба, а ольха местами вывешивает свои сережки. К середине апреля начинает цвести береза. По словам эксперта, самый лучший и пока единственный способ избежать аллергии — не контактировать с ее источником. Как пояснил аллерголог, как правило, аллергия обусловлена генетически и проявляется еще в детстве. Причем обычно реакция идет на что-то конкретное. Лучше всего стараться не контактировать с аллергеном. Так у человека получится в течение нескольких недель или месяцев пережить данный период в нормальном состоянии, отмечает «Радио 1».

Если же у человека нет возможности избежать контакта с таким раздражителем, то ему надо постараться снизить проявления аллергии. Например, существуют препараты, блокирующие проявление аллергии. Помимо этого, аллерголог предложил периодически чистить кровь, удалять антитела, тогда реакция на аллерген будет невысокой. Не менее полезным станет ношение масок.

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