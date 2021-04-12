Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач перечислил сроки цветения растений-аллергенов
Фото: pixabay.com

Врач перечислил сроки цветения растений-аллергенов

Елена Фролова

Здоровье

Весенний период является непростым временем для десятков миллионов людей, которые страдают от аллергии, вызванной пыльцой расцветающих растений. В средней полосе нашей страны сезон цветения уже начался. Об этом сообщил терапевт-аллерголог Андрей Звонков.

— Как это ни кажется странным, но конец зимы — сезон начала цветения некоторых деревьев. В нашей полосе сезон аллергии обычно начинается в конце января — начале февраля, когда зацветают деревья типа орешника и дуба, — объяснил Андрей Звонков.

По его словам, в марте также зацветает верба, а ольха местами вывешивает свои сережки. К середине апреля начинает цвести береза. По словам эксперта, самый лучший и пока единственный способ избежать аллергии — не контактировать с ее источником. Как пояснил аллерголог, как правило, аллергия обусловлена генетически и проявляется еще в детстве. Причем обычно реакция идет на что-то конкретное. Лучше всего стараться не контактировать с аллергеном. Так у человека получится в течение нескольких недель или месяцев пережить данный период в нормальном состоянии, отмечает «Радио 1».

Если же у человека нет возможности избежать контакта с таким раздражителем, то ему надо постараться снизить проявления аллергии. Например, существуют препараты, блокирующие проявление аллергии. Помимо этого, аллерголог предложил периодически чистить кровь, удалять антитела, тогда реакция на аллерген будет невысокой. Не менее полезным станет ношение масок.

Читайте также: Иммунолог Болибок объяснил, как можно вылечить аллергию

пыльцааллергияцветение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Все мнения
О проекте
Читайте нас в