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Иммунолог Болибок объяснил, как можно вылечить аллергию
Зачастую аллергию мы придумываем себе сами, установить реальные причины может только врач / Фото: pixabay.com

Иммунолог Болибок объяснил, как можно вылечить аллергию

Никита Абрамов

Здоровье

Многие люди страдают от патологических аллергических реакций. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о нескольких способах лечения аллергии.

Первым и основным способом лечения аллергии является полное исключение возбудителя аллергии из жизни человека. По словам врача, больному стоит переехать в местность с другим климатом. Болибок считает, что если в течение нескольких лет избегать воздействия аллергена, то это поможет полностью избавиться от негативной реакции на него.

В том числе иммунолог рассказал о существовании аллерген-специфической иммунотерапии.

— То есть мы, аллергологи, проводим вакцинацию специальными аллерговакцинами для того, чтобы создать у пациента-аллергика иммунитет против тех аллергенов, которые его раздражают, — цитирует Болибока RT.

Ранее врач-иммунолог объяснил, по какой причине не стоит ждать появления третьей волны коронавируса в России, несмотря на то что в некоторых странах эксперты прогнозируют наступление уже четвертой волны COVID-19.

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врачаллергияиммунология
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