Иммунолог объяснил, что поможет избежать «постковидного синдрома»

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Последствий в виде постковидного синдрома получится избежать благодаря вакцинации после перенесенного коронавируса. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Переболевшие коронавирусом часто страдают от такого состояния, которое называется «длинный ковид» или «постковидный синдром». Для него даже отдельную классификацию выявили, — рассказал Владимир Болибок.

По его словам, данное состояние может длиться около четырех-шести месяцев. При этом эксперт привел итоги исследовательской работы ученых из Дании. Результаты показали, что если пациентам, перенесшим COVID-19, сделать прививки двумя дозами вакцины, то у них пройдет постковидное состояние, отмечает НСН.

Иммунолог также объяснил, что это состояние связано с относительно низким иммунитетом людей. А дополнительные антитела, которые они получат после вакцинации, излечат их от «длинного ковида».

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