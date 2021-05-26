Уберечь глаза

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По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня более 2 миллиардов человек имеют серьезные проблемы со зрением. Что делать? Как сохранить хорошее зрение?

Несмотря на успехи науки, потребность в помощи офтальмологов будет только расти. Увеличение продолжительности жизни увеличивает количество возрастных болезней. Те или иные нарушения зрения случаются у каждого в пожилом возрасте.

— Такие возрастные заболевания глаз, как катаракта и глаукома, могут годами развиваться бессимптомно и не доставлять человеку дискомфорта, — рассказывает врач высшей категории, доктор медицинских наук, академик РАЕН, профессор Кирилл Першин. — Пациент думает, что у него все в порядке, а в это время зрительная функция может постепенно нарушаться.

Поэтому офтальмологи настаивают на регулярной диагностике зрения — хотя бы раз в год. Особенно это касается тех, кто старше 55. Именно в этом возрасте риск возникновения катаракты и глаукомы увеличивается в несколько раз. Затягивание с лечением этих заболеваний грозит опасными последствиями вплоть до полной потери зрения.

Бытует мнение, что многие из глазных недугов передаются по наследству. Однако сохранить качество зрения сегодня реально, и во многом это зависит от регулярного обращения к врачам. А еще — от нашего образа жизни, вредных привычек, инфекций и других накопленных за жизнь заболеваний, таких как сахарный диабет, высокое артериальное давление, рассеянный склероз и пр.

Доказано, что курение является фактором риска хронического заболевания сетчатки и сосудистой оболочки глаза.

Отказ от перекуров не только спасет глаза от воздействия мощного аллергена — табачного дыма, но и поможет нормализовать внутриглазное давление.

Для хорошего зрения важно что и как мы едим. В топе самых полезных продуктов — обычные морковь, петрушка и свекла. Хороши для здоровья глаз черный хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овсянка, а также известные своими защитными свойствами витамины С и Е, цинк и омега 3 - полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе и морепродуктах, злаках.

Рекомендуется также выполнять зарядку для глаз. Расположите карандаш на уровне глаз, сфокусируйтесь на нем. Не отрывая взгляд от него, вытягивайте руку вперед, затем приблизьте к носу. Опишите глазами круг по часовой, а потом против часовой стрелки. Двигайте глаза вверх-вниз, вправо-влево.

— В современной клинике врачи-офтальмологи проводят комплексную диагностику зрения на высокочувствительном оборудовании, которое способно выявить любые нарушения в зрительной системе, — отметил Кирилл Першин. — На основе результатов профессионального обследования ставится точный диагноз и назначается эффективное лечение, которое поможет остановить прогрессирование заболевания и сохранить здоровье глаз.

ЦИФРА

31 % опрошенных россиян используют глазные капли реже, чем назначено врачом (согласно международному исследованию, охватившему восемь стран, включая Россию).

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