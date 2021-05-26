Терапевт назвала признаки, свидетельствующие о рассеянном склерозе

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Какие симптомы могут свидетельствовать о развитии рассеянного склероза, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Как объяснила специалист, первыми признаками могут стать ухудшение зрения и потеря равновесия.

Ежегодно, каждую последнюю среду мая, по всему миру отмечается День борьбы с данным заболеванием. Его учредили по инициативе Международной федерации обществ рассеянного склероза. Основной целью мероприятия является распространение информации о заболевании, его профилактике и лечении. Считается, что это один из самых тяжких недугов центральной нервной системы, поражающий нервные волокна головного и спинного мозга. Он может приводить человека к инвалидности.

Как подчеркнула Надежда Чернышова, рассеянный склероз не имеет никакого отношения к потере памяти, как принято считать. Помимо этого, данная болезнь чаще всего встречается среди молодых людей, как правило, женщин.

— Одним из признаков рассеянного склероза является нарушение равновесия. Обычно первая жалоба от пациента звучит так: «Я стал(а) падать». Существуют разные пути развития заболевания. Бывает, все начинается внезапно и сопровождается ярко выраженной неврологической симптоматикой. Ее не получится пропустить, она поражает вплоть до паралича. Однако это случается очень редко, — объяснила врач-терапевт.

Чаще всего, по ее словам, рассеянный склероз развивается постепенно и незаметно, отмечает «Москва 24». У человека, помимо проблем с походкой, начинается нарушение зрения: потеря четкости, сужение полей зрения или даже задвоение в глазах.

— Могут быть мурашки по телу, какие-то непонятные ощущения на коже, в кончиках пальцев и на ногах, — добавила Надежда Чернышова.

Как объяснила эксперт, склероз называется рассеянным, так как поражения распространяются по всей поверхности мозга, в том числе и спинного. Поэтому симптомы зависят от того, какая часть мозга поражена.

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