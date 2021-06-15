Запаса вакцины от вируса хватит всем

Главный врач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова назначает Кириллу Щербаню дату введения второго компонента «Спутника V» в павильоне «Здоровая Москва» / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

15 июня корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как проходит вакцинация против COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва», которые находятся в 40 парках столицы.

Центры здоровья работают с 8 часов утра до 8 часов вечера. Молодой специалист 30-летний Кирилл Щербань пришел в павильон «Здоровая Москва» в Парке Горького сделать полный чекап и прививку.

— К счастью, мою семье и коллег коронавирус обошел стороной. Но сейчас такая ситуация, что безопаснее привиться, — говорит Кирилл Щербань. — Я выбрал «Спутник V», мне кажется, это вакцина уже завоевала отличные рекомендации, причем не только в нашей стране.

В павильоне Кирилл Щербань провел не более часа, за это время он успел пройти все исследования и вакцинироваться.

— Вот сертификат на двух языках, мой пропуск в мир безопасности, — улыбается Кирилл. — Сейчас посижу контрольные 30 минут после безболезненного укола в предплечье. Вторая прививка состоится уже 6 июля. И все. Хотя нет, возможно, я выиграю автомобиль —я автоматически стал участником лотереи.

Молодой человек подчеркивает, что совершенно не ожидал, что все будет так быстро и удобно. Действительно, для вакцинации против COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва» достаточно иметь при себе полис ОМС и любой документ, удостоверяющий личность.

— Вся процедура — заполнение анкеты, подписание информированного согласия и осмотр врача — занимает около десяти минут, введение вакцины — не более пяти минут, затем наблюдение в течение еще 30 минут, — говорит главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова. — В общей сложности вакцинация занимает около 45 минут.

По словам врача, после введения вакцины могут возникнуть слабость, утомляемость, сонливость, повышение температуры тела, ломота (так называемый гриппоподобный синдром), а также боль или дискомфорт в месте введения вакцины.

Врач предупреждает, что указанные симптомы могут возникнуть в день вакцинации или на следующий день и обычно купируются самостоятельно в течение двух-трех дней. Специалист подчеркнул: при повышении температуры тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие препараты, такие как парацетамол.

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