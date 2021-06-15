Жар после прививки — это норма

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В Роспотребнадзоре заявили, что повышение температуры после прививки от коронавируса — это нормальная реакция организма.

В таком случае стоит принять жаропонижающие препараты, порекомендовали в ведомстве.

— Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект — примите ибупрофен, — прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там добавили, что в целом оба рекомендованных препарата обладают сразу несколькими эффектами: жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим. Эти лекарства помогут снять неприятные симптомы.

Кроме того, в ведомстве добавили, что прививка от коронавируса не гарантирует полную защиту от инфекции. После нее тоже можно заболеть. Однако сама по себе вакцина не вызывает заражение.

— При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что прививку от коронавируса в Москве можно сделать бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах, расположенных в некоторых столичных торговых центрах. В настоящее время можно выбрать одну из двух вакцин: «Спутник V» от центра имени Гамалеи или «ЭпиВакКорону», созданную в центре «Вектор».

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