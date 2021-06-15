Наличие ковида подтвердит только тест

Фото: Из личного архива Андрея Тяжельникова

Совместно с Департаментом здравоохранения столицы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей. Сегодня о коронавирусе рассказывает главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

— Андрей Александрович, правда ли, что медицинские маски для лица могут на 100 процентов защитить от коронавируса?

— Маски действительно снижают риск заражения при условии, что инфицированный человек тоже будет в ней. Маска задерживает частицы слюны, которые способны разлетаться на расстояние до нескольких метров с частицами вируса при чихании и кашле. Когда маски носят и здоровые, и больные, получается двойной барьер.

Правильнее сказать, что маска препятствует распространению коронавируса от больных людей, но полностью исключить риск заражения только ношением маски невозможно. Тем более что многие нарушают правила использования средств защиты: не прикрывают нос, периодически снимают, не меняют вовремя. Самая надежная защита — только вакцинация.

— Можно ли сразу почувствовать, что заболел ковидом?

— Это совсем не так. Дело в том, что болезнь может протекать бессимптомно или с легкими симптомами, похожими на простуду. И в это время человек опасен для окружающих и нуждается в медицинском наблюдении. Часто заболевание может подтвердить только тест.

— Но коронавирус часто ничем не отличается от обычной ОРВИ?

— Коронавирус действительно является одной из разновидностей вирусных инфекций. И симптомы коронавируса во многом похожи на проявление обычной ОРВИ. У человека может быть температура, болеть горло, наблюдаться ломота в теле. Однако есть и значительные различия. Например, такой неспецифический для обычного ОРВИ симптом, как потеря обоняния или заложенность носа без отделяемого. Кроме того, коронавирус может быстро перетекать в пневмонию и давать другие осложнения. В отличие от обычной ОРВИ коронавирус может переходить в тяжелую стадию.

— Но многие уверены, что коронавирус не опаснее простой ОРВИ.

— Коронавирус — очень опасное заболевание, которое может протекать у каждого человека по-разному. Кто-то переносит довольно легко, а у кого-то очень быстро развиваются тяжелые осложнения вплоть до летального исхода. Особенно вирус опасен для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, с избыточной массой тела. Более того, коронавирус может иметь и отложенные осложнения.

— Но ведь заболеть COVID-19 — это не смертный приговор?

— Коронавирус излечим. Особенно если диагностика и лечение своевременны. Сегодня московскими врачами накоплен опыт борьбы с инфекцией. Все пациенты получают квалифицированную помощь. Но не стоит играть в рулетку с опасным заболеванием.

КСТАТИ

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в более чем 100 пунктах вакцинации. Они расположены в городских поликлиниках, торговых центрах, фуд-моллах. Также вакцинироваться можно во всех павильонах «Здоровая Москва». Процесс вакцинации занимает около часа, из которых 30 минут необходимо быть под наблюдением врача после укола. Запись нужна только в поликлиники.

Читайте также: Запаса вакцины от вируса хватит всем