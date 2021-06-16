Мифы о короне: специалисты развенчивают слухи про ковид

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Коронавирусная инфекция свирепствует уже давно, однако некоторые люди упорно продолжают верить в мифы о болезни. «Вечерка» собрала самые живучие.

Миф № 1: вирус передается только воздушно-капельным путем. Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов объясняет: получить ковид можно и аэрозольным путем.

— Речь идет о мельчайших частичках, которые могут проникнуть из одного помещения в другое, — поясняет врач. — Так, постояльцы соседних номеров в одном отеле заразили друг друга, не контактируя. Возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом.

Специалист советует чаще проветривать помещение и позаботиться о хорошей вентиляции офиса.

Миф № 2: можно тяжело заболеть после вакцинирования.

— Даже если предположить, что заражение произошло из-за вакцины, то инкубационный период коронавируса составляет в среднем пять дней, — поясняет Олег Абакумов. — И на следующий день вы никак не можете заболеть, тем более что вакцина содержит небольшой фрагмент вируса, на который реагирует иммунитет.

Миф № 3: если ПЦР-тест положительный, значит, человек точно заразился коронавирусной инфекцией.

Врач привел в пример пациентку, поступившую на том основании, что тест дал положительный результат. Оказалось, что плохая работа сердца привела полную даму к одышке и отекам, после проверки, в том числе на КТ, легкие оказались чистыми, кашля и насморка не было, обоняние не пропало, температура и сатурация были в норме.

— Положительный тест без симптомов ни о чем не говорит, — отмечает Олег Абакумов.

Миф № 4: можно быстро заболеть повторно.

— Повторное заражение может быть при иммунодефиците или у получающих подавляющие иммунитет лекарства, — говорит Абакумов. — В мире пока известно всего 72 случая повторного заражения ковидом.

Миф № 5: дети не болеют коронавирусом.

Педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказывает, что чаще у детей ковид протекает легко, по типу обычной ОРВИ.

— Очень редко может протекать с симптомами крупа, — говорит врач. — Крайне редко при ковиде у детей развивается мультисистемный воспалительный синдром. Он протекает, как правило, отсроченно, не в пик клинических симптомов, а спустя примерно неделю-другую после самой болезни.

Итак, человек должен беречь себя и свою семью, следить за питанием, лучше спать, соблюдать режим и меньше посещать места массовых скоплений людей. От вируса никто не застрахован, тем более если не сделана прививка и нет антител после перенесенной болезни.

КСТАТИ

Есть несколько хронических заболеваний, которые сильно повышают риск тяжело заболеть: это сахарный диабет — 20 процентов случаев, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания — по 15 процентов, заболевания почек — 10 процентов, заболеваниями легких — 6 процентов.

Новый штамм похож на отравление

В Индии провели исследование, согласно которому штамм ковида «Дельта» оказался наиболее заразным из известных на сегодня вариантов вируса.

Ученые отмечают, что индийский штамм, весьма вероятно, заменит британский вариант «Альфа», поскольку он распространяется по меньшей мере на 40 процентов быстрее. В свою очередь, Российский фонд прямых инвестиций уже выступил с заявлением, что вакцина «Спутник V» лучше прочих вакцин защищает от индийского штамма.

— «Спутник V» более эффективен против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, — заявили в фонде.

Директор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отмечает, что индийский штамм, который уже фиксируется и у нас, дает нетипичные симптомы. Среди них — проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, которые человек может поначалу принять за отравление. В Минздраве России сообщили, что применения каких-либо специфических методов при лечении этого штамма вируса пока не потребовалось.

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