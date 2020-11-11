Как Васильев стал первым режиссером из СССР, получившим награду в Каннах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

120 лет со дня рождения режиссера Сергея Васильева отмечается в этом году. Есть и еще одна дата. связанная с его именем: 65 лет назад он стал первым режиссером из СССР, получившим награду в Каннах.

Странно устроен мир: он так легко отказывается от ценностей прошлого, а потом силится обрести их вновь. Вот и заслуги Сергея Васильева годами были скрыты пеленой беспамятства: с 1990 года перестали даже вручать премию имени братьев Васильевых за успехи в кинематографии. А вот самый известный фильм, созданный содружеством вовсе не братьев, а коллег-однофамильцев, знаменитый «Чапаев», и сегодня поражает качеством съемки, прописанностью деталей и невероятным художественным вкусом.

Сергей Васильев родился в Москве в 1900 году, в многодетной семье начальника Московского отделения Общего архива Главштаба Дмитрия Васильева. «Отец мой провел всю кампанию 1877–1878 годов, пройдя под начальством генерала М. Д. Скобелева весь боевой путь освободительной русской армии от Систовской переправы через Дунай до памятного по заключенному миру маленького городка на берегу Мраморного моря — Сан-Стефано», — писал Васильев, объясняя свой интерес к Русско-турецкой войне.

После смерти отца семья переехала в Санкт-Петербург. Сережа увлекся игрой в гимназийном театре, а потом ушел на Первую мировую добровольцем. Через год младший унтер-офицер 87-го Нейшлотского полка руководил командой конных разведчиков.

В 1917-м, очарованный стройностью большевистской идеи, он перешел на сторону красных. За четыре первых года советской власти он успел повоевать и не просто прочувствовал, а понял Гражданскую войну — и ее жестокость, и ее же одухотворенность. Потом эти воспоминания помогут «оживить» легендарного Чапая...

И все эти годы, не прерывая военной карьеры, Васильев учился на актера, а затем пробовал себя в режиссуре. Второе его манило: магия! Демобилизуется он в 1924-м. И уйдет в кино с головой.

…Монтажеров Сергея Васильева и Георгия Васильева соединила судьба: при слиянии «Севзапкино», где работал Сергей, и «Госкино», где трудился Георгий, образовалось «Совкино», где им выделили одну мон-тажную на двоих. Они были разными, но трепетное отношение к кинематографу у обоих «зашкаливало». Так и родился творческий дуэт и бренд «братья Васильевы». В 1934 году задуманная как рядовая и, по плану, немая картина «Чапаев», съемки и монтаж которой заняли две недели (!), сразу начала претендовать на нечто большее, чем «просто кино». Фильм сняли так быстро, что к нему не успели нарисовать афиши, но «сарафанное радио» сработало лучше рекламы: уже за первый год «Чапаева» посмотрели 30 миллионов человек! А Сталин смотрел фильм 38 раз…

…Во время войны Сергей Васильев возглавил ЦОКС — Центральную объединенную киностудию, работавшую в Алма-Ате, а затем перешел на работу в «Ленфильм» и много лет его возглавлял. Его письмо сменщику — это портрет самого Васильева: тут и юмор, и строгость, а еще — страх, как бы ни были забыты какие-то из начатых им дел.

...Тандем братьев Васильевых распался уже в сороковых, в 1946 году Георгия не стало. Сергей Васильев продолжал снимать, по всей видимости, мучаясь тем, что «перебить» «Чапаева» было невозможно. Но потом на-о Русско-турецкой войне, той, на которой воевал отец.

Сергей Васильев на службе в Красной армии, 1917–1918 годы / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Судя по всему, прадед был хорошим организатором, поскольку именно его отправили создавать с нуля болгарский кинематограф.

Там он начал снимать «Героев Шипки», — рассказывает правнук режиссера Илья Васильев. — В картине он задолго до «Войны и мира» снял эпические батальные сцены, масштаб которых поражает, ведь тогда не было компьютерной графики. 24 февраля 1955 года это отметила «Вечерняя Москва»: «Пожалуй, ни в одном другом кинопроизведении не были так широко, с таким мастерством воссозданы сцены больших сражений!» Успех фильма был грандиозным: до Васильева так войну не снимали. С него и началось наше военное кино. Восьмой фестиваль в Каннах рукоплескал нескольким советским картинам. Победила всех «Шипка».

В 1959 году перебравшийся в Москву Сергей Васильев умер, не дожив до 60 лет...

— «Чапаев» — это культурологический феномен, — задумчиво комментирует Илья Васильев. — Он сконструировал представление о Гражданской войне у нескольких поколений, превратив начдива Чапаева в одного из главных героев той эпохи. Фильм стал вехой в исторической памяти как советских людей, так и современных россиян, и массовое знание о Гражданской войне во многом основано на отзвуках «Чапаева», причем даже у тех, кто не видел саму картину. Они оживили и человека, и эпоху…

И не поспоришь с этим. Сохраненные дочерьми Татьяной и Варварой архивы Васильева, родоначальника военно-исторического кино в нашей стране, — живая память о нем и удивительный документ ушедшей эпохи. Кстати, по его книге «Монтаж кинокартины» учиться можно и сегодня. Остается лишь удивляться этому.

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