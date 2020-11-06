«Уход Миши — большое потрясение»: друзья поделились воспоминаниями о Жванецком

Фото: ТАСС / Григорий Сысоев

На 87-м году жизни перестало биться сердце народного артиста России и Украины, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Друзья и коллеги потрясены этим событием. В разговоре с «Вечерней Москвой» они поделились воспоминаниями о Михаиле Михайловиче, отметив его роль в истории отечественной культуры.

Юморист Евгений Петросян назвал сатирика «яркой страницей в истории русской эстрадной драматургии». Он выразил уверенность в том, что Жванецкого еще долго будут читать и изучать.

— Михаил Михайлович — это феномен, его будут цитировать многие десятилетия. Он будет жить в своих трудах, в своих выступлениях. Люди будут жить и смотреть на мир взглядом и мыслями Жванецкого, — сказал Петросян.

Собеседник «ВМ» считает, что оценить масштабы писателя-сатирика невозможно. Поскольку гений Жванецкого «не имеет границ», заметил Петросян.

Близкий друг и коллега Жванецкого, юморист Лион Измайлов сказал, что Михаил Михайлович был и остается легендой и флагманом отечественного юмора, перед которым все преклоняются.

По его словам, «Жванецкий и Райкин — два гиганта», которые были способны будоражить умы и сердца людей.

— Они оба могли очень сложные вещи доступно и легко через юмор преподносить, — отметил Измайлов. — Вот Райкин ушел в 87-м году, Жванецкий, который был с ним связан, ушел сейчас. Вот такая эпоха целая ушла.

Фото: YouTube.com / Документальное кино на Первом

Для Измайлова Жванецкий стоит в одном ряду с великими русскими драматургами:

— Мне очень нравилось, как он пишет. Я ходил на все его концерты в зале Чайковского. Он неповторим был, есть и будет. Ушел мэтр.

Измайлов добавил, что Россия лишилась великого гения.

Юморист и руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур и вовсе заявил, что для многих Жванецкий — герой России:

— Уход Миши — это большое потрясение для всего нашего народа, для всех советских и российских людей. Очень грустно осознавать, что его больше нет с нами. Его сатира и тонкий юмор доводили до смеха самых искусных и беспристрастных критиков. Легенды не умирают, он жив и будет жить в своих философских изречениях, высказываниях, которые стали афоризмами.

Фото: YouTube.com

Винокур назвал невосполнимой горечь утраты для него самого и для многих коллег Жванецкого.

— Он — герой России! И, как никто другой, по истине заслуживает это звание. Пусть теперь посмертно, к великому сожалению, но он это заслужил, — сказал собеседник «ВМ».

Большим подарком судьбы считает встречу с сатириком актер и режиссер театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Михаил Смирнов. Он назвал Жванецкого величайшим философом современности, который был больше, чем просто комик или юморист.

— Он был смеющимся философом, который доносил до нас свои мысли через улыбку и юмор. Жванецкий — это идеология, а не просто выступления и сатира. Это бог юмористической философии. Многие выросли на его размышлениях. Мы все подражали ему, стремились добиться такого же мастерства. Его уход — это ни с чем не сравнимая катастрофа, — сказал актер.

Смирнов признался, что благодарен судьбе, которая подарила ему возможность увидеть «легенду вживую».

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. В 1956-м окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы принимал участие в самодеятельности, писал миниатюры и монологи, которые сам исполнял в студенческом театре «Парнас-2».

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным. Последний взял произведения Жванецкого в репертуар театра, год спустя пригласил его самого в театр в качестве заведующего литературной частью. Выступал в Одесской филармонии и в Московском театре «Эрмитаж». В 1990-м открыл Всемирный клуб одесситов.

Являлся худруком созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта. Работал на телевидении. Несколько лет вел передачу «Дежурный по стране».

В октябре 2020 года сообщил о решении закончить концертную деятельность из-за состояния здоровья.

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