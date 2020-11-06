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«Сохраним самую добрую память»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

«Сохраним самую добрую память»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля в пятницу, 6 ноября.

Глава государства подчеркнул, что Жванецкий был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, «настоящим Мастером».

— Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком, — указано в тексте телеграммы.

Кроме того, российский лидер отметил, что рассказы и афоризмы писателя стали символом целой эпохи. Путин добавил, что Жванецкий умел говорить с «удивительным юмором о серьезных и важных вещах». По мнению президента, именно за это сатирика искренне любили люди как в России, так и в других странах.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

Позже представитель писателя Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

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соболезнованияВладимир ПутинМихаил Жванецкий
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