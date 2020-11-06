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Церемонию прощания с Михаилом Жванецким не будут проводить из-за коронавируса
Фото: YouTube.com

Церемонию прощания с Михаилом Жванецким не будут проводить из-за коронавируса

Евгения Звощик

Общество

Церемонию прощания с сатириком Михаилом Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил представитель писателя Олег Сташкевич в пятницу, 6 ноября.

— Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно, — пояснил Сташкевич в комментарии Интерфаксу.

Он добавил, что дата и место похорон Жванецкого еще не определены.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

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