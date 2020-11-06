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«Ушел мэтр»: Измайлов отреагировал на смерть Жванецкого
Фото: YouTube.com / Документальное кино на Первом

«Ушел мэтр»: Измайлов отреагировал на смерть Жванецкого

Рафаэль Залян

Общество

Михаил Жванецкий был и остается легендой и флагманом отечественного юмора, перед которым все преклонялись. Так прокомментировал уход из жизни писателя-сатирика его близкий друг и коллега, юморист Лион Измайлов.

По его словам, «Жванецкий и Райкин — два гиганта», которые были способны будоражить умы и сердца людей.

— Они оба могли очень сложные вещи доступно и легко через юмор преподносить, — отметил Измайлов. — Вот Райкин ушел в 87-м году, Жванецкий, который был с ним связан, ушел сейчас. Вот такая эпоха целая ушла. Для меня Жванецкий в одном ряду с Михаилом Зощенко. Мне очень нравилось, как он пишет, я ходил на все его концерты в зале Чайковского. Он неповторим был, есть и будет. Ушел мэтр.

Измайлов отметил, что Россия лишилась великого гения, и выразил сомнение, что на смену Жванецкому придет кто-то другой.

Сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом рассказала певица Алла Пугачева на своей официальной странице в соцсети Instagram. Артистка назвала уход Жванецкого невосполнимой утратой. В настоящее время никакой информации о причине смерти сатирика нет.

юмористсмертьМихаил Жванецкий
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