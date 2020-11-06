«Он — герой России»: Винокура потрясла новость о смерти Жванецкого

Фото: vladimirvinokur.com / Официальный сайт Владимира Винокура

Михаил Жванецкий был гениальным писателем, великолепным эрудитом, он, как никто другой, заслуживает звания героя России. Так прокомментировал кончину сатирика юморист и руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур.

— Уход Миши — это большое потрясение для всего нашего народа, для всех советских и российских людей, — отметил Винокур. — Очень грустно осознавать, что его больше нет с нами. Его сатира и тонкий юмор доводили до смеха самых искусных и беспристрастных критиков. Легенды не умирают, он жив, и будет жить в своих философских изречениях, высказываниях, которые стали афоризмами.

Винокур подчеркнул, что горечь утраты для него, как и многих коллег сатирика, невосполнима.

— Он — герой России, и, как никто другой по истине заслуживает это звание. Пусть теперь посмертно, к великому сожалению, но он это заслужил, — заключил собеседник «ВМ».

Напомним, сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. О его смерти сообщила певица Алла Пугачева в своем Instagram. Артистка заявила, что «потеряла друга». Ранее ее супруг, юморист Максим Галкин, выразил благодарность Жванецкому за то, сатирик помогал ему переживать сложные времена «с его острой мыслью». Он также отметил, что с уходом Жванецкого закрываются двери в эпоху, «когда умами владели глыбы».

Михаил Жванецкий/ Фото: уoutube.com

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. В 1956-м окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы принимал участие в самодеятельности, писал миниатюры и монологи, которые сам исполнял в студенческом театре «Парнас-2».

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным. Последний взял произведения Жванецкого в репертуар театра, год спустя пригласил его самого в театр в качестве заведующего литературной частью. Выступал в Одесской филармонии и в Московском театре «Эрмитаж». В 1990-м открыл Всемирный клуб одесситов.

Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта. Работал на телевидении, в частности, с апреля 2002-го по декабрь 2019-го был постоянным ведущим ежемесячной телепередачи «Дежурный по стране».

В октябре 2020 года сообщил о решении закончить концертную деятельность из-за состояния здоровья.

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