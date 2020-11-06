«Это катастрофа»: звезда «Кривого зеркала» — о смерти Жванецкого

Фото: ТАСС / Павел Смертин

Михаил Жванецкий является величайшим философом современности, который был больше, чем просто комик или юморист. Об этом заявил актер и режиссер театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Михаил Смирнов в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Смирнов отметил, что сатирик для него был учителем и наставником, о котором можно только мечтать.

— Вы знаете, мне как-то раз довелось с ним общаться. При встрече я имел счастье прикоснуться к нему. Я даже спросил его, могу ли я к нему, к такой великой легенде, притронуться, что его очень рассмешило, но рассмешило по-доброму, — вспомнил Смирнов.

— Он был смеющимся философом, который доносил до нас свои мысли через улыбку и юмор. Жванецкий — это идеология, а не просто выступления и сатира, это бог юмористической философии. Многие выросли на его размышлениях, мы все подражали ему, стремились добиться такого же мастерства. Его уход — это ни с чем не сравнимая катастрофа, — сказал актер.

Собеседник издания отметил, что благодарен судьбе, что она ему подарила возможность увидеть «легенду вживую».

Ранее близкий друг Михаила Жванецкого Лион Измайлов отреагировал на уход из жизни сатирика, назвав его легендой и флагманом отечественного юмора.

Напомним, сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Информацию о кончине подтвердил его представитель Олег Сташкевич. Однако не сообщил, что стало причиной смерти артиста.