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Мужчины умирают, но мужество — бессмертно
Фото: Артур Бондарь, «Вечерняя Москва»

Мужчины умирают, но мужество — бессмертно

Вечерняя Москва

История

Итальянская земля стала последней колыбелью дагестанскому мужчине, советскому капитану, Герою Италии Гасану Камалову.

Побывать на могиле дяди Гасана Камалова, геройски павшего за освобождение Италии от фашизма и награжденного высшей воинской наградой Италии — Золотой медалью, спустя 69 лет смог его племянник ГасанГусейн Камалов, названный в честь отважного героя. По словам младшего Камалова, ему лишь сейчас удалось исполнить самый важный для него долг памяти.

Долгие годы не знали родные и земляки Гасан-Гусейна Камалова, что он возвышается в каменном образе на итальянской земле, не знали о его славе.

...В 1939 году будущий герой был призван в армию, а в 1941-м окончил артиллерийское училище. Войну встретил командиром артиллерийского взвода в звании лейтенанта. За мужество, проявленное в боях за освобождение реки Буг, командир 1-го взвода 389-й дивизии 950-го полка Гасан-Гусейн Камалов полу- чил благодарственную телеграмму от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.

После тяжелого ранения лежал в госпитале, был демобилизован. Приехал домой, но как только почувствовал себя лучше, попросился обратно на фронт. А затем пришла похоронка: «16 июля 1944 года погиб у села Порванче Волынской области». Через 22 года после войны дошла до нас весть о герое. Оказалось, что тяжелораненый Гасан попал в плен, смог совершить побег и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. Воевал в бригаде «Тарзан» в составе дивизии «Зеленое знамя».

По свидетельству итальянских партизан и командира бригады «Тарзан» Бертоли Томазо, Камалов был человеком удивительной храбрости и мужества. Как опытный офицер он был введен в состав штаба бригады, его называли Капитаном Руссо. Все 13 партизан, павших вместе с Гасаном Камаловым, были награждены высшей воинской наградой Италии — Золотой медалью. Итальянцы увековечили память героев. Памятник воздвигнут на том месте, где они погибли, у крепости Гремельо, и символизирует единение стран в борьбе с фашизмом.

А в городе Понтальо в 1945 году был открыт пантеон-часовня, музей славы.

Там в склепе и захоронены останки тринадцати героев, а Золотая медаль Камалова передана в музей города Бергамо на вечное хранение...

...Вспоминает племянник героя Гасан Камалов:

— Я был рад и горд, что в далекой Италии так чтут память моего дяди и трепетно ухаживают за солдатскими захоронениями. Я долго ходил по лесной опушке, вдыхал воздух, которым дышал мой дядя... Тарчисио Бертоли рассказал, что дядя жил у них, что он успел к нему привязаться. А когда дядя погиб, отец не дал ему взглянуть на лицо покойного дяди, сказал, что он должен помнить Капитана Руссо живым. Он со слезами на глазах сказал мне: «Если хочешь прах героя на родину забрать, это ваше право, но мы ни в коем случае не хотели бы, чтобы забрали прах героя, павшего, защищая нашу землю». Что я должен был ему сказать?

Война показала, что наши страны в час смертельной опасности держались и сражались вместе. Итальянская земля стала последней колыбелью дагестанскому мужчине, я воочию убедился, что дядя для них стал советским солдатом, ушедшим в бессмертие. Я сказал, что, поскольку дяде суждено было умереть на итальянской земле, пусть покоится его душа и дальше со своими героическими друзьями, что я не вправе их разлучить после смерти. Они вместе как один защищали Италию от фашизма. И Тарчисио зарыдал. Впечатления остались незабываемые. Дружба, проверенная войной, продолжится… После этой поездки у меня наступило душевное облегчение...

Этот очерк о Герое Италии Гасане Камалове прислала Патимат Рамазанова.

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