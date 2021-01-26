Подвиг и трагедия блокадного Ленинграда

Фото: Борис Кудояров/Waralbum.кг

77 лет назад, 27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда. Завершилась одна из самых страшных трагедий военных времен, история безжалостного геноцида, развернутого нацистами в масштабах города.

В конце лета 1941 года войска вермахта перекрыли железнодорожные коммуникации, соединяющие Ленинград с остальной территорией СССР. А к 8 сентября полностью замкнули осадное кольцо, создав сплошную линию фронта вокруг города.

— Для немецко-фашистских войск захват Ленинграда в 1941 году был одним из критериев успешности наступления, — считает военный историк, писатель и публицист Александр Евдокимов. — Разрушить промышленность целого региона, сравнять с землей культурный и резервный административный центр нашей страны означало для гитлеровского командования обеспечить себе реальный шанс победить в войне. Если бы город пал, это имело бы огромное политическое и стратегическое значение. Поэтому так нелепы современные попытки дилетантов обвинить в огромных жертвах блокады Сталина и Жданова, приказавших отстоять город, а не немцев, которые эту блокаду устроили.

По словам историка, в городе не было достаточных продовольственных запасов, а ранние холода 1941 года только усугубили ситуацию. Но мороз и спасал: доставка продовольствия и эвакуация мирного населения стала возможна после того, как на Ладоге установился прочный лед. Эта ледовая трасса в устах ленинградцев стала называться Дорогой Жизни — по ней были вывезены в тыл более 500 тысяч эвакуантов, в основном детей, женщин и раненых.

Авианалеты и артиллерийские обстрелы фашисты устраивали ежедневно. По данным экспертной комиссии Нюрнбергского трибунала, за время блокады было сброшено 150 тысяч снарядов и 100 тысяч бомб. Но опаснее артобстрела, от которого можно хоть в бомбоубежище укрыться, был другой враг — голод. Весной 1943 года на улицах города было найдено 13 тысяч погибших. По официальным данным, в Ленинграде во время блокады погибло 642 тысячи жителей. Но, по словам Александра Евдокимова, это без подсчета жертв, умерших от дистрофии в эвакуации, и погибших от ран уже после прорыва блокады. Если учесть и этих ленинградцев, город за войну потерял примерно 850 тысяч населения.

В день снятия блокады в городе осталось в 5 раз меньше людей, чем до войны — всего 560 тысяч жителей. Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 69 тысяч блокадников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нина Сугробова, ветеран Великой Отечественной войны:

— Что такое блокада? Чтобы понять, надо все это пережить лично. Во время войны голодала вся страна, но так, как в Ленинграде, не голодал никто. Я была студенткой. Мы варили студень из столярного клея, его делали из животного материала. Нарезали кусочками кожаные ремни и варили. Когда и этого не стало, добывали клей и резали в него голенища своих сапог.

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