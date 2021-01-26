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Музей Победы пригласил москвичей на бесплатную выставку о женщинах-героях
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил москвичей на бесплатную выставку о женщинах-героях

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы, на нулевом этаже, в фойе кинозала «Жуков», открылась новая выставка «Женщины — Герои». В экспозиции представлены картины почетного члена Российской академии художеств Асара Сафиулина. Вход бесплатный для всех желающих. Об этом сообщила пресс-служба учреждения во вторник, 26 января.

Гости увидят почти 50 монохромных портретов женщин — Героев Советского Союза. Данные произведения являются частью уникальной серии «Прекрасный полк», которая создана художником в честь 75-й годовщины Победы. Среди них — портреты партизанки Марии Мельникайте, снайпера Людмилы Павличенко, летчицы Марины Чечневой, командовавшей эскадрильей ночного легкобомбардировочного полка, а также других участниц сражений, медицинских сестер и санинструкторов.

Музей Победы пригласил москвичей на бесплатную выставку о женщинах-героях

Каждая картина рассказывает об огромном вкладе советских женщин в победу над фашизмом, об их героизме и мужестве.

Временная экспозиция будет работать до 15 февраля.

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