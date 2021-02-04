Чистые дороги хороши, когда по ним не надо тянуть сани

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Зимы в прошлом веке в столице ничем не отличались от нынешней, снежной зимы 2021 года. Но если сегодня расчищенные до асфальта дороги — признак отличной работы коммунальщиков, то 86 лет назад за такое можно было и схлопотать выговор.

Оставьте снег лошадям

«Депутат Моссовета Семен Михайлович Буденный <…> предлагает взять на контроль работу конных парков.

— Особого внимания, — пишет т. Буденный, — заслуживает вопрос о непомерной эксплуатации лошадей. <…> На улицах Москвы часто можно наблюдать лошадей, везущих на санях большой груз и изнемогающих на асфальтовой мостовой, снег с которой счищен. Существует постановление Моссовета о том, чтобы оставлять снежный покров определенной толщины, но оно не всегда исполняется».

25 февраля 1935 года

В современной Москве дороги убирают еще тщательнее.

«Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, дворников, бригад ручной уборки, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегоплавильные пункты для утилизации».

28 января 2021 года

В город за малиной

«В весенних посадках этого года большое место займут плодовые деревья и ягодные кусты. 6.870 деревьев будет посажено в скверах и на улицах Москвы. 20.000 ягодных кустарников — смородины и малины — дадут плоды уже осенью».

15 февраля 1935 года

В наше время предпочтение отдают декоративным и неприхотливым растениям.

«Чаще всего для посадки во дворах жители выбирают липу, рябину или клен, а из кустарников — кизильник, спирею и дерен с бело-розовыми цветами. Предпочтение — неприхотливым видам, которые могут прижиться в городе».

11 декабря 2020 года

Возрождение легенды

«На северной окраине столицы, на берегу обширного Химкинского водохранилища, среди большого парка расположено монументальное здание Северного речного вокзала, являющегося одной из московских достопримечательностей. <…> Ныне все помещения вокзала восстанавливаются в том виде, в каком они были до войны».

4 февраля 1946 года

С особым вниманием к деталям отреставрировали вокзал и в наши дни.

«Специалисты не только отреставрировали здание Северного речного вокзала, но и провели комплексное благоустройство территории вокруг него. Здесь появились парк, кафе, набережная и музей. Но главное — речной вокзал снова стал важнейшим транспортным объектом Москвы, а также, как и в советские годы, любимым местом отдыха москвичей».

30 декабря 2020 года

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