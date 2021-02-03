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Как строителям первой очереди московского метро удалось победить плывуны
Фото: Татьяна Родионова

Как строителям первой очереди московского метро удалось победить плывуны

Геннадий Окороков

История

В первые дни февраля 1985 года в Московском метрополитене завершалась борьба с плывуном, который вышел на новооткрытом участке от станции «Каширская» до станции «Орехово». «Вечерка» рассказывает, с чем пришлось столкнуться строителям.

Плывун — это насыщенный водой грунт, состоящий из песка или супеси. Они стали едва ли не главным врагом строителей первой линии подземки. Вот как об этом пишет историк Павел Лопатин в книге «Метро»:

«Московский грунт был самым тяжелым и трудным грунтом из всех, с какими приходилось когда-либо встречаться строителям метрополитенов мира. Юноши и девушки в резиновых сапогах и широкополых горняцких шляпах были настоящими хозяевами ночного города. Завладев уснувшими улицами, они штурмовали в глубоких шахтах плывуны, известняк и подземные реки».

Поскольку среди строителей первой очереди было много шахтеров, то сначала стали действовать хорошо известным горным способом — защищались от плывуна срубом из толстых сосновых бревен или металлическим шпунтом. Но болото оказалось столь глубоким, что просачивалось под острые края свай и врывалось в шахтные колодцы. Из-за подвижек плывуна под соседними домами начал оседать грунт. Это было очень опасно.

— Над строителями тут же возникла строгая фигура Лазаря Кагановича, который требовал от метростроевцев беречь Москву. Тогда они обратились к иностранному опыту строительства подземки, — рассказал историк инженерии Сергей Морозов.

Компании готовы были помочь, то есть взяться за подряд, но делиться технологиями не желали. Потому пришлось добывать их, чуть ли не подсматривая в щели.

Именно так советский студент Николай Трупак, который работал на строительстве метро, узнал технологию заморозки грунта, которую немецкая фирма осуществляла при строительстве шахты в Соликамске. Он упросил сторожа пустить его на немного под землю, где работали холодильники. Быстро зарисовав основные узлы, студент потом воспроизвел всю установку.

Технология была применена при заморозке грунта под улицей Кирова, ныне — Мясницкой. Кстати, строить Московский метрополитен глубоким предложил инженер Вениамин Маковский. Это было сложно и дорого, но наименее «болезненно»для московских улиц, которые не перекапывали.

В Метрострое трудилось много татар и башкир, которые прибыли по призыву комсомола. В Метрострое даже выпускали газеты на татарском языке.

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