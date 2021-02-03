Чем москвичей привлекают квартиры с «бабушкиным ремонтом»

Фото: Алексей Орлов, «вечерняя Москва»

По данным Росреестра, интерес горожан к рынку вторичного жилья по итогам прошлого года взлетел на рекордный 51 процент. При покупке или аренде квартир москвичей перестали отпугивать и варианты с «бабушкиным ремонтом». «Вечерка» выясняла, в чем плюсы такого жилья.

Первый плюс — низкая цена, отмечает коммерческий риелтор Степан Дробышев.

— Большинство однушек и двушек — это и есть «бабушкины квартиры», где наследники в лучшем случае поменяли обои, — рассказывает он. — Жилье кажется убитым, зато цена на 10–15 процентов ниже средней рыночной.

Например, снять такую однушку в пешей доступности от метро можно за 28–30 тысяч рублей. Второй плюс «бабушкиной квартиры» — собственники редко ценят старые вещи. Все, что не пригодится жильцам, — пыльные ковры, лишнюю мебель обычно позволяют выкинуть.

Третий плюс: квартиру несложно привести в порядок. Генеральная уборка от клининговой компании, как правило, стоит не дороже пяти тысяч, и жилье после нее покажется вам вполне уютным.

Однако делать ремонт за свой счет не стоит.

— Ремонт останется, а вас могут выселить, чтобы быстрее и выгоднее сдать жилплощадь, — предупреждает Дробышев.

Кстати, «бабушкин вариант» может быть и модной квартирой в винтажном стиле. Советский шик сейчас популярен у многих дизайнеров.

Мебель из хрущевок отлично вписывается даже в современные интерьеры.

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