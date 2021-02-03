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Строительство дома по программе реновации завершили в районе Бирюлево Западное
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Строительство дома по программе реновации завершили в районе Бирюлево Западное

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Булатниковский проезд, 16А Карта всех событий

Завершено строительство жилого дома на 75 квартир по программе реновации в районе Бирюлево Западное. Об этом в среду, 3 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Отмечается, что дом располагается по адресу Булатниковский проезд, владение 16а.

— В настоящее время на объекте завершены все строительные работы и благоустройство придомовой территории. В этом году мы планируем начать переселение жителей в новостройку, — рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что жилой дом — односекционный. В нем располагается 75 квартир, из которых 22 — однокомнатные, 46 — двухкомнатные и 7 — трехкомнатные. На первом этаже запланировано разместить аптеки, магазины и кафе. В холле сделают колясочную, комнату дежурного и помещение для хранения инвентаря. В доме имеется лифт, рядом с котором предусмотрены пожаробезопасные зоны для маломобильных граждан.

Новостройка оснащена системой охраны, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Территорию во дворе благоустроили — сделали игровые площадки для детей и спортивные тренажеры. Вокруг высадили деревья и кустарники, сообщает агентство «Москва».

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