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Ах, этот вредный пешеход
Фото: pastvu.com/ Pirogov

Ах, этот вредный пешеход

Андрей Казаков

История

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В пятничном номере «Вечерней Москвы» от 31 января 1930 года читатели были очень озабочены введением новых правил уличного движения. Да-да, тех самых, что все мы используем в повседневной жизни ежедневно.

Накануне выхода газеты в редакцию пришло несколько писем от недовольных читателей. Дорожное и уличное движение вместе с разрастающимся городом требовало регулировки и соблюдения правил. Так, в 1928 году в штате Московской городской милиции впервые появилась должность инспектора по регулированию уличного движения. А в 1930-х начали устанавливать светофоры.

И 31 декабря 1930 года появилось Главное управление рабоче-крестьянской милиции — проще говоря, целые отделения по регулированию уличного движения. Параллельно с этим обычные москвичи-пешеходы категорически не понимали вводимые правила и требования властей. Так, их пытались обязать не только переходить улицу в строго определенных для этого местах, но и передвигаться по тротуарам исключительно в предписанных им направлениях и строго придерживаясь определенной стороны улицы.

Автор заметки-ответа на возмущенные запросы читателей «Устранить неясности», писавший под инициалами «Г.Б.», тоже был возмущен формулировками в предписаниях: «Как, например, нужно понимать выражение: «Держаться правой стороны в направлении движения». Есть ли это требование, чтоб каждый пешеход строго держался правой стороны того или другого тротуара, или правило требует от граждан хождения по правому тротуару в направлениях движения». Помимо туманных требований Г.Б. отмечает и общую бессмысленность столь подробного регламентирования движения людей по улицам.

Еще одна группа читателей направила в редакцию «ВМ» письмо с жалобой на действия дружинников, пытавшихся заставить их ходить по улицам как раз по этим неясным правилам.

«За последние дни было не мало случаев, — указывают в своих письмах К. Назаров, М. Райцен, А. Федоров, Г. Разина, Е. Смирнова, — когда дружинники запрещали идти по левому тротуару даже тем, кому нужно было перейти из одного магазина в другой в том же квартале, на расстоянии буквально десяти шагов. Дело иногда доходило до вмешательства милиции; только с ее помощью удавалось доказать дружиннику, что он не прав».

Один из читателей, А. Шевцов, провел опыт и выяснил, что при точном соблюдении правил, для того чтобы купить газету около своего дома, ему понадобилось перейти через пять улиц и переулков. Конечно, сегодня нам ясно, что все попытки заставить москвичей ходить «по струнке» успехом не увенчались. Но 90 лет назад, на волне автомобильного бума и роста населения, проблема уличного движения стояла очень остро, и решалась она долго. Приучить людей не бросаться под колеса сложнее, чем придумать правила.

Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой теленок»:

— Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества.

— Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины живым — его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.

Усыновить книгу и забежать в мультибанк

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Наталья Тищенко, жительница ЦАО, 36 лет. Вопрос: Гуляя по торговому центру, я увидела табличку «Многофункциональный банковский офис». Что это такое, чем отличатся от обычного банка и как им пользоваться?

Ответ редакции «МВ»: «Многофункциональный банковский офис» предоставляет клиентам успешные продукты и сервисы других банков, то есть не собственные, а партнерски, выступая посредником между посетителями и банками. Перед нами аналог городского Многофункционального центра (МФЦ) по финансовым вопросам и созданный не государством, а коммерческой структурой. Тем, у кого есть пластиковые карты разных банков, может быть очень удобно пользоваться такими офисами. Можно взять кредит или получить консультацию.

Артур Богданов, житель Чертанова, 44 года. Вопрос: Я люблю читать бумажные книги и хотел бы узнать, есть ли возможность получать где-то бесплатно старые экземпляры.

Ответ редакции «МВ»: Для любителей литературы в Москве действует специальный проект «Списанные книги». Создан сайт knigi.bibliogorod.ru, где любой желающий может бесплатно забрать старую книгу. Для этого он должен зарегистрироваться на сайте, войти в свой аккаунт и, воспользовавшись интерактивной картой выбрать понравившийся экземпляр.

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