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Семен Буденный подтверждает
Фото: Минобороны РФ

Семен Буденный подтверждает

Ольга Кузьмина  

История

Привычный нам праздник 23 февраля, называемый «Мужским днем», ассоциируется у нас не только с Днем защитника Отечества. Мы видим его шире — как повод сказать спасибо нашим мужчинам, поздравить отцов и сыновей. Но исторически тот день, конечно, был абсолютно «военным», причем споры о том, почему праздник отмечают именно в этот день ведутся до сих пор. Кое-что помогла выяснить «Вечерка» за 1928 год.

Увидев в номере «Вечерки» за 23 февраля 1928 года эту фотографию, мы вздрогнули от неожиданности: эти усы с другими не перепутаешь! Семен Буденный! Фото подписано: «22 февраля тов. Буденный — по приглашению радио-пионеров, выступил в студии «Радиопередачи». Почему 22-го? Давайте разбираться.

Исторически считалось, что дата 23 февраля связана с декретом Совнаркома 1918 года, объявившего о создании Красной армии, РККА. Часть историков уверяет, что декрет вышел 15 февраля, а 21 февраля в Петрограде уже объявили набор в армию. То есть 23 февраля — точно не день рождения. В 1933 году Климент Ворошилов в речи к 15-летию РККА признавал, что «приурочивание празднества к 23 февраля носит случайный и трудно объяснимый характер». К 1938 году «созрела» иная версия: Красная армия именно 23 февраля впервые нанесла удар по германским войскам...

Мы провели свое расследование. Празднование первой годовщины РККА в 1919 году назначили на дату ее создания — 15 февраля. Потом перенесли ее на два дня, очевидно, не успев подготовиться, а затем сдвинули праздник на ближайшее воскресенье, в 1919 году оно пришлось на 23 февраля.

Потом Гражданская война заставила забыть о торжествах на пару лет. Но в 1928-м «Вечерка» отмечала 10-летие Красной армии именно 23-го, о чем говорит вынос на первой странице: «Сегодня — десятилетие Красной Армии». Значит, все, 23-го! А почему Буденный выступал накануне, понятно. Что он, не человек? А рюмочку?

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