Вымпел поднимали при выполнении боевого задания

Красный вымпел кораблей Военно-морского флота России — один из экспонатов музея «ВМ». Моряки прозвали его «длинным рублем» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В 2016 году представители Военного комиссариата Москвы подарили музею «Вечерней Москвы» вымпел командира соединения кораблей. Это длинное красное полотнище с вышитым на одном конце Андреевским флагом и косицами на другом. Среди моряков этот вымпел получил прозвище «длинный рубль».

— Когда корабль выходит на боевое задание, экипаж поднимает этот вымпел. Пока реет красное полотнище, морякам положены надбавки к зарплате. Они получают примерно на 30 процентов больше. Отсюда и пошло название «длинный рубль», или «рублевый вымпел», — рассказал капитан 1-го ранга Вадим Веденин.

Военно-морской флот очень близок редакции «Вечерней Москвы». С 2014 года газета поддерживает теплые дружеские отношения с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Москва». Корреспонденты «ВМ» активно освещают деятельность корабля и помогают морякам. Например, в 2014 году журналисты запустили проект-автопробег «Книги — морякам». Сотрудники «ВМ» собрали для корабельной библиотеки более пяти тысяч книг и приехали в Севастополь, преодолев четыре тысячи километров, чтобы подарить их команде.

Кроме того, морякам не раз вручали подарки от ведущих столичных производителей, победивших в конкурсе «Московское качество». Его совместно организовали редакция «ВМ», Московская торгово-промышленная палата и Мосгордума.

А еще членам экипажа крейсера ежегодно доставляют видеоприветы от их семей. Эти сообщения заранее собирают журналисты редакции.

Кстати, ежегодно сотрудники «ВМ» участвуют в церемонии поднятия флага крейсера «Москва».

— Крейсер находится в строю. Экипаж готовится к выполнению задач в дальних морских зонах. Территориально мы пока находимся в Севастополе. Экипаж отрабатывает свою деятельность согласно плану боевой подготовки, — рассказал заместитель командира крейсера «Москва» по военно-политической работе, гвардии капитан 3-го ранга Павел Вакула.

Он добавил, что для моряков очень много значит дружба с коллективом «Вечерней Москвы».

ИСТОРИЯ

Ракетный крейсер «Москва» построили в 1982 году на Судостроительном заводе имени 61 коммунара по проекту 1164 «Атлант». Тогда корабль носил имя «Слава». Крейсер переименовали в «Москву» в 1996 году. В 1990-е корабль могли списать. Но правительство Москвы взяло над ним шефство. После модернизации корабль стал флагманом Черноморского флота России. Его прозвали «убийцей авианосцев» из-за мощного вооружения.

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