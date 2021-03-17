Ключ от Золотых ворот Кремля

Достоверность копии ключа подтверждена свидетельством, подписанным комендантом Кремля / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Точная копия ключа от ворот Спасской башни Московского Кремля появилась в редакционном музее «Вечерней Москвы» в 2018 году. Точную копию ключа от ворот Спасской башни Московского Кремля газете подарили организаторы Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Экспонат украшен надписью «Спасские ворота» и вензелем императора Николая I. В дизайне использован один из главных символов власти — Большая императорская корона.

Всего в мире существует 300 копий этого ключа. Оригинал, кстати, создали в 1834 году. Несколько ключей выковал механик курантов Спасской башни Якоб Лебедев. Он же изготовил ключ от Боровицких ворот с похожим дизайном, украшенный искусной резьбой. Их носил с собой комендант Кремля.

До наших дней сохранился только один оригинальный экземпляр ключа от Спасских ворот. Он хранится в Оружейной палате Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Туда его поместили в 1887 году по решению императора Александра III как реликвию, символизирующую величие Спасских ворот. Ведь именно они долгое время были главным парадным входом в Кремль.

— Вообще, это аналог Золотых ворот из Библии. Москва же считается Третьим Римом. А в каждой столице христианства были свои Золотые ворота. Через эти ворота патриарх в сопровождении царя выезжал на лошади к лобному месту на Красной площади и проводил там богослужение. Эту традицию отменил Петр I, — сказал научный руководитель отдела исследований подземных архитектурных сооружений Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Сергей Ярцев.

До 2014 года Спасские ворота использовались только для особых случаев. Через них проезжали кортежи первых лиц страны, например главы государства во время церемонии инаугурации или министра обороны страны во время парада Победы. Еще через них доставляли новогоднюю ель в Кремль.

В наши дни ворота Спасской башни открыты для туристов. Через них можно выйти из Кремля на Красную площадь.

ИСТОРИЯ

Спасская башня Московского Кремля была построена в 1491 году архитектором Пьетро Солари. Изначально она носила название Фроловская. Новое имя башня получила в 1658 году по указу царя Алексея Михайловича. Часы в башне появились еще в XV веке. Но те куранты, что установлены там сегодня, смонтировали в 1852 году.

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