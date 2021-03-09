Машинка изменила привычки

Эта уникальная печатная машинка «Москва» модель № 3 находится в музее «Вечерки» / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

В музее редакции газеты «Вечерняя Москва» хранится печатная машинка «Москва» третьей модели. С нее началась одна из реформ раскладки клавиатуры. «Вечерка» рассказывает историю этого удивительного экспоната.

На печатных машинках до и после Великой Отечественной войны клавиши были расположены в следующем порядке: «1, ц, у, к, е, н» (на современной раскладке на месте единицы стоит буква «й»). С такой же раскладкой клавиатуры в 1951 году началось производство третьей модели «Москвы» на заводе «Мосгорместпрома». Но с 1953 года ее стали выпускать в обновленном варианте. Теперь клавиши располагались точно так же, как мы сегодня привыкли видеть их на клавиатуре персональных компьютеров и ноутбуков: «й, ц, у, к, е, н». В 50-х годах такая реформа понравилась не всем.

— Журналисты, писатели и машинистки постоянно ошибались первое время. Настоящий ужас для корректоров. С этой модели началась одна из реформ раскладки. Впоследствии были и другие. Но переход на «й, ц, у, к, е, н» имеет большее значение, — рассказал основатель Музея печатных машинок Максим Суравегин.

Модель № 3 примечательна еще и тем, что в ней бумагодержатель сделан в форме буквы «М». Деталь стала ее отличительной чертой.

Кстати, на сегодняшний день насчитывается около 400 печатных машинок «Москва» третьей модели. Приобрести такую можно чуть меньше чем за 10 тысяч рублей. Всего их было выпущено порядка 25 тысяч штук.

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