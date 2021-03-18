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Старинные здания хранят память об известных людях
В этом доме под номером 15/13 в переулке Маяковского работала библиотека-музей имени поэта / Фото: pastvu

Старинные здания хранят память об известных людях

Вечерняя Москва

История

Сохранение культурного наследия — одна из приоритетных задач нынешней московской власти. Впрочем, многие городские объекты дошли до нас благодаря решениям, принятым еще несколько десятилетий назад.

Дом поэта

«Начались работы по капитальному ремонту и реставрации дома по Большому Гендрикову пер., где жил В. В. Маяковский. Как известно, этот дом превращается в дом-музей.

<…> Квартира, в которой жил поэт, полностью реставрируется. <…> Большую помощь во всех подготовительных работах оказывают друзья поэта. Они вместе с проектировщиками разработали план переоборудования дома, эскизы мебели и т.д.».

26 марта 1936 года

В наши дни специалисты реставрируют здание, в котором в начале XX века работал литературный кружок. Среди его посетителей был и Владимир Маяковский.

«Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение реставрации фасадов южного служебного флигеля усадьбы Петровско-Разумовское. Специалисты очистят и покрасят в песочный цвет стены, приведут в порядок фундамент, цоколь, кровлю и водоотвод».

6 марта 2021 года

Чистота и порядок

«Городская санитарная инспекция разработала проект, по которому в каждом доме будет постоянный санитарный уполномоченный. В его обязанности войдет надзор за чистотой в квартирах, жилых помещениях, на кухнях, лестницах, в коридорах, во дворе. Уполномоченные смогут штрафовать за несоблюдение санитарных правил. Проект передан на утверждение президиума Московского совета».

5 апреля 1934 года

В наши дни депутаты Мосгордумы обсуждают вопрос об обязательной ежедневной влажной уборке подъездов. Новые санитарные правила вступили в силу 1 марта.

«Частоту влажной уборки мест общего пользования должны определять сами собственники, — считает член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов».

10 марта 2021 года

Шоферы под контролем

«Трест пассажирских перевозок утвердил порядок борьбы с злоупотреблениями работников такси. Все шоферы такси, замеченные во взяточничестве и отказе от поездок, будут немедленно сниматься с работы и лишаться права работать на такси. Одновременно у шоферов будут отбираться удостоверения, дающие право ездить на автомашине».

10 апреля 1934 года

К апрелю 2021 года в Москве планируют запустить систему анализа работы таксистов.

«У каждого водителя такси появится уникальный идентификатор. Это позволит контролировать его выход на линию, объединить рейтинги от работодателей и пользователей. Кроме того, профиль водителя будет подтверждаться через сайт госуслуг».

17 февраля 2021 года

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