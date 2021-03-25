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Взмыть до небес от любви и чудес
Афиша фильма «Цирк» 1936 года / Фото: Yotube

Взмыть до небес от любви и чудес

Татьяна Еременко

История

Накануне 100-летнего юбилея газеты «Вечерняя Москва» вспоминаем, какие киноленты издание рекомендовало зрителям много лет назад. И делает это сейчас. Обозреватель «Вечерней Москвы» Татьяна Еременко предлагает читателям погрузиться в яркий фейерверк эмоций закулисной жизни советского цирка.

85 лет назад в «Вечерке» вышла афиша мюзикла «Цирк» Григория Александрова. Киноленту стоит посмотреть хотя бы ради отличного настроения.

Легенда американского цирка Марион Диксон (Любовь Орлова) сбегает из США, где люди не могут принять тот факт, что у нее чернокожий ребенок. Выступая в СССР в номере «Полет на Луну» с Францем фон Кнейшицом (Павел Массальский), она знакомится с режиссером Иваном Мартыновым (Сергей Столяров). Он хочет создать номер «Полет в стратосферу», чтобы «догнать и перегнать Америку».

Фильм сразу стал хитом — за месяц проката в начале лета 1936-го его посмотрели свыше 5 миллионов зрителей. А песню из кинофильма, начинающуюся словами «Широка страна моя родная», предлагали сделать гимном СССР. Однако Ильф и Петров, написавшие пьесу «Под куполом цирка», добились, чтобы их имена убрали из титров, не приняв режиссерские изменения текста.

«Цирк» стоит смотреть, чтобы увидеть Москву, не омраченную войной, заметить двуглавых орлов вместо звезд на Кремле. Улыбнуться русскому Чарли Чаплину. Понять, что людей разделяют только их взгляды и больше ничего.

Кстати, в кадрах фильма можно увидеть настоящие трюки. Любовь Орлову дублировали циркачки Вера Буслаева и Александра Воронцова. А схожий аттракцион — «цирковую пушку» — сконструировал Семен Речинский в 1933 году. В этом номере гимнастка и правда вылетает из пушки.

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