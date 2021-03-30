Иван Грозный, дай почитать

1988 год. Археологические раскопки у Красной площади на территории нынешнего проезда Воскресенских Ворот, где был найден крупный клад из 300 предметов, включавший в себя драгоценности и серебряные слитки XIII века / Фото: astvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Тайны московских подземелий всегда интересовали наших читателей. В редакцию часто приходили письма с вопросами об археологических находках в столице и кладах.

А есть находки?

В 1971 году читательница «Вечерки» В. Балашова писала в редакцию: «Известно, что при строительстве в Москве археологи находят свидетельства культуры прошлых веков. А верно ли, что недавно один из жителей микрорайона Алешкино обнаружил древнюю керамику?»

Ответственные за рубрику «Справочное бюро» подтвердили, что действительно интересные и очень древние изделия и каменные орудия труда, датированные вторым и третьим тысячелетиями до нашей эры, обнаружил в Тушине монтажник и краевед Армягов — активист Музея истории и реконструкции Москвы.

Сейчас найденные на берегу Химкинского водохранилища артефакты эпохи неолита и раннего железного века экспонируются в Алешкинском археологическом комплексе. Но далеко не все замеченное в кладовых столицы удалось из ее недр извлечь. Она все еще хранит в себе много тайн и даже мистических кладов.

Искали, да не там?

В 1920-х годах развернулась кампания по поиску древних сокровищ. Возглавил ее выдающийся ученый, отечественный Индиана Джонс — Игнатий Стеллецкий. Делом всей его жизни стал поиск легендарной библиотеки Ивана Грозного. А как раз в связи с ним заведующий отделом музеев Губполитпросвета архитектор Виноградов и художник Леблан 17 апреля 1924 года в номере «Вечерки» поведали об интересном случае: «В 1923 году в комиссию «Старая Москва» (занимавшуюся подземными изысканиями) явился молодой человек, сообщивший, что он с группой служащих костюмерной мастерской Пинягина, находящейся на Б. Дмитровке, в доме № 28, наткнулся на плиту, ведущую в колодезь.

Для того чтобы попасть на дно колодца, ими была сооружена веревочная лестница около шести саженей длины. Спустившись на дно, они нашли подземный ход, имеющий направление к Кремлю и много разветвлений. Они пробродили шесть часов. На своем пути они встречали человеческие скелеты и заржавленное оружие. В конечном результате они наткнулись на ряд больших окованных сундуков, которыми был прегражден дальнейший ход. Была сделана попытка поднять эти сундуки, но они оказались настолько тяжеловесными, что это было не по силам». Виноградов и Леблан пригласили молодого человека их проводить по обозначенным местам, но в назначенное время он не явился.

Специалисты «Старой Москвы» тем не менее произвели тщательный осмотр указанного дома. Плиту со входом в древний колодезь они найти не сумели, но саму возможность его существования подтвердили: здание даже по тем временам считалось очень старым и до революции принадлежало знаменитому роду князей Шаховских.

Библиотека пропала?

«Вечерка» же сообщила читателям, что в этих окованных сундуках и могла быть спрятана библиотека Ивана Грозного, поиски которой тогда развернул археолог Игнатий Стеллецкий в 1933 году. Он нашел множество подземных этажей, колодцев, лестниц и потайных подземных ходов под Кремлем. Например, был найден лаз от Угловой Арсенальной башни в Александровский сад. Однако в 1934 году все раскопки в Кремле были свернуты.

Затем началась Великая Отечественная война, и стране было не до археологии. И легендарная библиотека так и не была найдена.

КСТАТИ

В 1969 году «Вечерка» писала, что в одном из погребов Ипатьевского переулка в деревянном бочонке нашли снаряжение всадника. А еще там нашли 3,4 тысячи серебряных монет, весом до 74 килограммов.

Редакция отвечает

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Игорь Мишин Житель ВАО, 25 лет. Вопрос: Открылись ли поле пандемии Музеи Московского Кремля?

Ответ редакции «МВ»: Да, Музеи Кремля открыты для посещения ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме четверга.

Полина Жигунова Жительница ЦАО, 39 лет. Вопрос: В последние годы в Москве постоянно ведутся масштабные реставрационные работы. Скажите, какие здания и памятники планируется восстановить и ввести в эксплуатацию в городе в текущем году? Что можно будет посетить?

Ответ редакции «МВ»: В 2021 году собираются закончить восстановительные работы почти на 100 памятниках архитектуры, расположенных в разных районах города. Среди прочего, в качестве музейно-образовательного комплекса будет введено в эксплуатацию здание ГЭС-2 на Болотной набережной. Эта электростанция была построена в 1907 году, а спустя столетие ее вывели из эксплуатации и приступили к реставрационным работам.

Убрали все пристройки и полностью восстановили ее первоначальный вид. Примечательно, что на ее крыше теперь установлены солнечные батареи. На Пречистенке реставрируют особняк Наумовых — Волконских 1833 года постройки. Первоначальный облик возвращен зданию кондитерской фабрики имени Бабаева. Масштабные работы ведутся на объектах Выставки достижений народного хозяйства.

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