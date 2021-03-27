Дептранс рассказал о первой трамвайной линии на площади Тверская застава

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Telegram

Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Первая троллейбусная и трамвайная линия прошла в Москве через площадь Тверская застава. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

В ведомстве напомнили, что раньше на площади стояла Триумфальная арка, через которую проходил общественный транспорт. Сейчас Триумфальная арка находится на Кутузовском проспекте.

В пресс-службе отметили, что Тверская застава считалась одним из основных транспортных узлов старой Москвы.

— Через эту площадь прошла первая линия Московского трамвая в 1899 году и первая троллейбусная линия — в 1931. В 1973 году трамвайные пути демонтировали — казалось, что навсегда. Но в 2017 они снова вернулись, — добавили в ведоместве.

В 2017 году на площади вновь проложили трамвайные пути. Теперь по Тверской заставе ездят «Витязи», которые могут довести пассажиров до Белорусского вокзала, подчеркнули в Дептрансе.

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