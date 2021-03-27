Новые функции добавили в личный кабинет сайта метро Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В обновленном личном кабинете сайта метро Москвы можно будет пополнить карту «Тройка». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Полноценную версию личного кабинета открыли на новом сайте Московского метрополитена. Теперь желающие могут воспользоваться всеми ключевыми возможностями платформы.

В личном кабинете можно привязать свою карту «Тройка». Кроме того, на сайте можно пополнить ее баланс или настроить автоплатеж.

Сервис также позволяет переносить деньги с одной карты на другую и покупать все необходимые билеты. На сайте можно ознакомиться с картой терминалов и перечнем тарифов.

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