Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новые функции добавили в личный кабинет сайта метро Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые функции добавили в личный кабинет сайта метро Москвы

Анастасия Волоснова

Город

В обновленном личном кабинете сайта метро Москвы можно будет пополнить карту «Тройка». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Полноценную версию личного кабинета открыли на новом сайте Московского метрополитена. Теперь желающие могут воспользоваться всеми ключевыми возможностями платформы.

В личном кабинете можно привязать свою карту «Тройка». Кроме того, на сайте можно пополнить ее баланс или настроить автоплатеж.

Сервис также позволяет переносить деньги с одной карты на другую и покупать все необходимые билеты. На сайте можно ознакомиться с картой терминалов и перечнем тарифов.

Читайте также: Центр обеспечения мобильности пассажиров Москвы выиграл международную премию

Метрокарта «Тройка»технологии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте