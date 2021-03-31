Фельетон положил начало роману

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Конечно, «Вечерняя Москва» не была специализированным сатирическим изданием вроде «Крокодила» или «Красного перца». Однако на заре своего становления практически в каждом номере газета публиковала острые материалы на наиболее злободневные темы.

Редакционные карикатуристы играли как на внутреннем поле, высмеивая чиновничью волокиту, коррупцию, пьянство или агрессивное невежество, так и на внешнем. Пресса была мощным орудием дипломатической, классовой и революционной борьбы. Нередко в прицеле художников-сатириков оказывался лицемерный милитаризм Запада. Изобличали военные приготовления капиталистических держав, тщательно маскируемые в ту пору борьбой за мир.

Другой излюбленной темой были плохо прикрытые подтасовки и манипуляции на выборах в Европе и США. Целью черных предвыборных технологий было недопущение в органы законодательной и исполнительной власти представителей социалистических партий. В противовес пролетарским и промарксистским силам крупный частный капитал продвигал партии с консервативной повесткой.

Были среди них и сугубо националистические, и даже откровенно фашистские группировки. Именно такой сюжет обыгрывался в карикатуре на президентские выборы в Германии, напечатанной в первоапрельском номере «Вечерки» 1925 года. Вся демократическая процедура и избирательная кампания символически изображены в виде партии игры на бильярде, где каждый шар имеет определенную политическую символику.

Чрезвычайно популярным в 1920-х годах был жанр газетного фельетона. Это короткие юмористические заметки на актуальную тему.

В этом формате на страницах «Вечерней Москвы» печатались такие признанные мастера сатиры, как Виктор Ардов, друживший с Анной Ахматовой, Михаилом Зощенко и Фаиной Раневской, или Леонид Саянский, довольно близко приятельствовавший с семьей Булгаковых.

Кстати, и сам Михаил Афанасьевич сотрудничал с «Вечерней Москвой» на ниве сатиры и юмора. Один из его рассказов — «Серия ноль шесть № 0660243» — был не просто впервые напечатан на страницах «ВМ». Михаил Булгаков написал его специально для газеты. Этот небольшой и, казалось бы, невзрачный фельетон содержал в себе множество отсылок, или, как их теперь называют, «пасхалок».

Во-первых, сюжет рассказа разворачивается вокруг выигрыша по облигации золотого займа. А ведь именно таким образом Воланд «профинансирует» создание рукописи о Понтии Пилате в главном романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

Это не единственная отсылка к будущему роману: именно в фельетоне, вышедшем на страницах «Вечерки», мир впервые увидел прототип Коровьева-Фагота.

Наконец, третьей почти мистической шуткой Михаила Афанасьевича стала легкая, похожая на подмигивание, игра с читателем. Рассказ о выигрыше позиционировался как «истинное происшествие» и оканчивался так: «Если кто-нибудь думает, что я выдумал этот рассказ, пусть посмотрит таблицу выигрышей в 500 рублей золотом». Указанная таблица была напечатана на первой полосе того же номера. Открыв ее, внимательный читатель легко находил выигрышный номер булгаковской мистической облигации «0.660.243», размещенный среди прочих номеров, напечатанных в колонке «Тираж золотого займа» от 5 января 1924 года. Возможно, и Мастер, перед тем как переехать отшельником в свой московский подвальчик, обнаружил номер мятой облигации в одном из номеров «Вечерки»?

ФАКТ

Многие литераторы Серебряного века сотрудничали с «Вечерней Москвой». На газетных полосах тех лет можно с легкостью найти отрывки из свежих поэм Владимира Маяковского, заметки от «короля репортажа», знаменитого москвоведа Владимира Гиляровского. Сегодня доподлинно известно о трех его публикациях в «Вечерке», включая подробный рассказ о диггерском опыте писателя в акватории подземной столичной реки Неглинки.

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