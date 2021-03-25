Встречайте вторую очередь

Станция метро «Курская» / Фото: Yotube

Уже почти 100 лет «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере от 13 марта 1938 года «Вечерняя Москва» рассказывала о том, что открылись станции метро «Курская» и «Площадь Революции». Их открыли в рамках строительства второй очереди метро.

У входа в вестибюль в тот день собралось 30–40 человек.

«В большинстве это были прибывшие в Москву с дальними поездами. Многие из них и не подозревали, что в день их прибытия в Москву открывается новая линия метро, и очень обрадовались, узнав, что попали на «новоселье», — рассказывала «Вечерняя Москва» в заметке «Покровский радиус открыт». Как обычно случается при торжественных запусках, был и «первый пассажир».

«Им оказался пенсионер Забровский, который был первым пассажиром и на открытии станции «Киевская», — рассказывала «Вечерка».

Газета назвала его «большим энтузиастом метро». Забровский хранил билеты от своих первых поездок.

«В ожидании поезда пассажиры любуются станцией, присаживаются на мраморные скамейки», — продолжала «Вечерка».

Кстати, мрамором на «Курской» украшены и стены лестничной камеры вестибюля. А вот в станционных залах путевые стены покрыты белой керамической плиткой, а снизу уже — черным мрамором.

«В 6 часов 2 минуты со станции «Курская» отправился первый поезд. Через три минуты он был на станции «Площадь Революции», — рассказывала «Вечерка» .

А пассажиры, по словам сотрудников газеты, рассматривали те самые скульптуры на «Площади Революции». «Возгласы: «Замечательно!», «Какая красота!» — слышатся все время. Пристально рассматривают скульптуры», — отмечала «Вечерняя Москва».

Действительно, станция «Площадь Революции» до сих пор считается если не самой, то одной из красивейших станций метрополитена столицы.

Кстати, «Курская» была конечной на Арбатско-Покровской линии до 1944 года. А во время Великой Отечественной войны станция служила бомбоубежищем, как, впрочем, и многие другие станции Московского метрополитена.

Количество скульптур на станции московского метро «Площадь Революции» — 76 Бронзовые фигуры изображают советских людей. Скульптуры были выполнены в Ленинградской мастерской художественного литья.

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