Переплывала реку под обстрелами. Ветеран Евдокия Юрина о Курской битве и любимых местах Москвы

Евдокия Юрина под взрывы бомб доставляла провизию и патроны солдатам / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В преддверии столетия «Вечерней Москвы» и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем цикл публикаций, в которых столичные ветераны — практически ровесники нашей газеты — рассказывают о своем боевом пути и говорят о современной столице. Нашим гостем стала связистка Евдокия Юрина.

В Москву Евдокия Макаровна переехала в 70-х годах. Сразу вышла замуж за ученого Михаила Юрина. Супруги любили гулять по Красной площади, ВДНХ и в Александровском саду. Но обзавестись потомством не успели: муж умер через пять лет после свадьбы. Став вдовой, Евдокия Юрина часто возвращалась в места, где проводила время с Михаилом. Сейчас гулять уже тяжело: в марте ей исполнилось 100 лет.

Юбилей отмечали с размахом.

— Поставили два стола прямо в квартире. Приходили меня поздравлять из управы нашего Мещанского района и Совета ветеранов. Особенно приятно, когда знаки внимания оказывают, — поделилась Евдокия Юрина.

Несмотря на преклонный возраст, в кресле младший сержант в отставке сидит с ровной осанкой. Глаза ее светятся добротой, излучают тепло. Но когда Евдокия Макаровна вспоминает войну, на них выступают слезы.

— На фронт я отправилась в 1943 году и сразу попала на Курскую дугу, — рассказывает ветеран. — Меня определили в 52-ю Гвардейскую стрелковую дивизию — связисткой в артиллерийский полк. Поначалу доставляла провизию и патроны из тыловых частей к фронту. Вот погрузят все ящики и мешки в машину, а меня сажают в кузов, чтобы я держала все это. И мы ехали под взрывы бомб. На нас самолеты пикировали.

Приходилось через каждые 100 метров останавливаться и прыгать в канаву. Страшно было очень, но как ребята радовались, когда мы им привозили еду и патроны! Приходилось Евдокии Юриной перебрасывать линию связи при форсировании реки Одер. Она переплывала ее на маленькой железной лодке под артиллерийским огнем немцев.

— Когда дошли до берега, там было много погибших солдат. А мне предстояло одной тянуть линию связи. Боялась, — признается Евдокия Юрина.

Довелось связистке участвовать в штурме Берлина.

— Там меня и ранили. Ночью был взрыв — в 500 метрах от Рейхстага. Чудом выжила, нашли однополчане. Проснулась уже в медсанбате. Меня контузило: несколько недель не могла даже разговаривать. Сильно пострадала голова, левая рука и нога. А в бедре до сих пор остался маленький осколок, — поделилась Евдокия Макаровна.

Ветеран много времени проводит за чтением книг. Ей нравятся историческая литература и романы о любви. А вот про войну читать не любит. Отмечает, что этих впечатлений у нее накопилось еще на сто лет вперед.

ДОСЬЕ

Евдокия Юрина родилась 9 марта 1921 года на Украине. Жила в деревне Новопсков Луганской области. На службу отправилась в 1943 году. Уволилась в звании младшего сержанта.

Участвовала в Курской битве. Ей присвоили более 25 наград. Среди них медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и орден Отечественной войны I степени.

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