Торгаши без совести

Мясные лавки считались рассадником антисанитарных норм, обмана покупателей. Даже мещанско-купеческая городская дума и дворяне не смогли победить торговцев для устройства там бульвара. Чуть позже начался снос лавок и всю торговлю перенесли на Цветной бульвар, где образовался Центральный рынок/ Фото: pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

«Вечерка» частенько не просто отвечала на достаточно повседневные вопросы читателей, но и выполняла работу уполномоченных по защите прав потребителей и покупателей.

Нас надули?

Недобросовестная реклама и попытки ввести покупателя в заблуждение существовали и сто лет назад. Частные торговцы, эдакие предприниматели времен нэпа, оказывали клиенту не очень качественные услуги: завышали цены, подсовывали контрафакт. А чтобы привлечь горожан к себе, маскировались под крупные торговые сети и объединения, то есть под тресты.

Расстроенный читатель П. И. Русин в номере «Вечерки» от 4 апреля 1925 года сообщал: «В мануфактурном ряде Тишинского рынка обращает на себя внимание множество вывесок различных трестов.

Но если приглядеться, замечаем фамилию частного торговца. На вывесках обыкновенно указывают: «Продажа изделий всех трестов», и где-то сбоку мелко написана фамилия купца. То есть покупатель вводится в обман. Что же делать?» «Вечерка» жирным шрифтом порекомендовала «решительно предложить частным торговцам снять эти трестовские вывески». После выхода газеты покупатели предъявляли этот ответ недобросовестным купцам.

Доказательства есть?

В середине 1970-х в СССР стартовала кампания по замене документов. И теперь паспорта полагались всем советским гражданам. Документы стали не только удобней и доступней, но и проще. Например, из паспорта изъяли графу о месте работы. Это вызвало неожиданную проблему.

В 1974 году в редакцию «Вечерки» обратилась гражданка Васильева: «В новых паспортах не ставят штамп, свидетельствующий о месте работы. А при покупке в кредит вещей в магазине требуют, чтобы он был. Правильно ли это?» Журналисты «Справочного бюро» провели целое расследование и опубликовали официальное сообщение: «В связи с заменой старых паспортов на паспорта нового образца, в которых не предусмотрена отметка о месте работы, требование о том, чтобы поставить такой штамп, устарело. Справка получена в Главном управлении торговли». Теперь покупатель, с паспортом и номером «Вечерней Москвы» мог смело отправляться в магазин за покупкой товара в кредит.

Из-под полы да в суд?

Мало кто сейчас помнит, но пресловутая советская торговля «из-под полы» и «для своих» зародилась вовсе не на почве социалистического дефицита, а очень даже на капиталистической волне ухода от налогов. Вот что писал по этому поводу читатель под псевдонимом Зрячий, аж 17 апреля 1925 года: «На рынках торгуют мебелью. Несколько поломанных стульев, пара столов — вот и все. Но если вы разговоритесь с торговцем, он поведет вас в переулок, на задворки, где оказывается у него целый склад мебели. Известно ли это фининспекторам и не является ли это укрывательством от налогов?»

«Вечерка» ответила едко и метко: «Подобные лавочки всегда имеют два «хода»: один — в тайный амбар, а другой — под суд».

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Екатерина Панина, жительница ЮВАО, 36 лет. Вопрос: Расскажите поподробнее о ярмарках выходного дня.

Ответ редакции «МВ»: На ярмарках выходного дня продают сельхозпродукцию и продовольствие от отечественных товаропроизводителей и от резидентов Евразийского экономического союза. В нынешнем году ярмарки в столице возобновили свою работу 2 апреля. Всего планируется открыть 65 точек в различных районах города. В Юго-Восточном административном округе будет работать шесть ярмарок, размещенных в районах Выхино-Жулебино, Марьино, Печатники, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый.

Торговля на ярмарках ведется с пятницы по воскресенье, с 8 утра до 9 вечера. Первая торговая сессия продлится с апреля по июнь текущего года.

Дмитрий Жигунов, житель ЮЗАО, 39 лет. Вопрос: Дайте работающий совет, как очистить сковородку от нагара?

Ответ редакции «МВ»: На загрязненный участок поверхности сковороды насыпьте обычную столовую соду. Затем, поверх соды, налейте в сковородку 9-процентный уксус. Начнется химическая реакция: будет шипение и образуется своеобразная пена. Оставьте посуду с образовавшейся массой на 30–60 минут в зависимости от степени загрязнения. Спустя указанное время тщательно промойте сковороду при помощи воды и жесткой губки.

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