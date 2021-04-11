«Вечерняя Москва» публикует редкий фотоархив, посвященный юбилейному Дню космонавтики

12 апреля 1961 года. Саратовская область. Первый в мире космонавт Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1»

К 60-летию со дня первого полета человека в космос «Вечерняя Москва» представляет вниманию читателей редчайшие кадры фотохроники будней и выходных участников первого отряда космонавтов. В их числе были Алексей Леонов, Герман Титов, Павел Попович и, конечно, Юрий Гагарин. Среди снимков есть приземление Гагарина после первого космического полета в полях Саратовской области, его встреча с Никитой Хрущевым и другими первыми лицами в аэропорту Внуково.

— В далекие восьмидесятые годы с Дальнего Востока я был направлен фотокорреспондентом в газету «Красная Звезда», — рассказывает Хабаров. — Редактором отдела иллюстраций в газете был полковник Александр Николаевич Сергеев, фронтовик. Во время войны он работал фотографом в одной из дивизионных газет. Затем он был направлен в армейскую газету «Войско польское» — помогал нашим друзьям по Варшавскому договору. Работая в «Войске польском», он снимал Парад Победы 1945 года.

В 1953 году Александр Сергеев перешел на работу в «Красную Звезду». А в начале 60-х годов началась космическая эра. Полетели первые спутники и ракеты. И военным журналистам разрешили давать информацию о подготовке космонавтов к полету. Сергеев вместе с пишущим корреспондентом, полковником Ребровым были прикомандированы к первому отряду космонавтов. Они бывали везде: на тренировках, в общежитиях. Сергеев был лично знаком с Королевым, пил чай с семьей Гагарина.

Часть из этих уникальных фотографий была опубликована в «Красной Звезде»... А потом интерес к полетам сменился другими насущными темами, и о «космических» снимках все забыли. В 2009 году Александр Сергеев тяжело заболел, а близких людей у него, кроме жены, не было. В однокомнатной квартире жили двое глубоких стариков. Несмотря на то что раньше мы всегда общались исключительно по рабочим вопросам, Александр Николаевич почему-то позвонил мне.

«Виктор, — сказал он. — Мне плохо. Приезжай».

Я приехал, вызвал скорую. Пока мы ждали бригаду медиков, я заметил большую коробку на шкафу, из которой торчали какие-то пожелтевшие конверты. Спрашиваю: «Александр Николаевич, что это?» Он ворчит: «Витя, да это архивы никому не нужные. Все сжечь хочу, да руки не доходят».

Выяснилось, что там есть редкие снимки вроде Жукова в парадном мундире или хроника приезда Фиделя Кастро в СССР, все первые лица государства 50–60-х годов... Я попросил у него эту коробку, а дома я все снимки отсканировал.

...К сожалению, спасти Александра Николаевича не удалось. Он тяжело болел и умер в больнице. Мы с его женой забрали прах и захоронили его в стене Донского монастыря. А архив снимков Александра Сергеева остался у меня. Я хочу его отнести в Государственный архив Российской Федерации, где хранятся фотографии императорской семьи. Думаю, там его точно сберегут.

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