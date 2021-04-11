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Основатель «Хора Турецкого» назвал событием века полет Юрия Гагарина в космос
Фото: roscosmos.ru

Основатель «Хора Турецкого» назвал событием века полет Юрия Гагарина в космос

Елена Фролова

Общество

Кумиром миллионов назвал Героя Советского Союза Юрия Гагарина народный артист России, основатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO Михаил Турецкий.

— Космонавт — это судьба. Лично я воспеваю космонавтику из-за того, что я родился 12 апреля, — сообщил Михаил Турецкий.

По словам артиста, изначально его мама хотела назвать сына Юрием. Однако ему выбрали другое имя, потому что отец артиста немного картавил. Музыкант также добавил, что в те годы подобные темы обсуждались во всех семьях, где 12 апреля рождались мальчики.

— Юрий Гагарин был кумиром миллионов, его улыбка покорила всех. А полет в космос стал главным событием XX века, потому что к нему вся страна готовилась, — пояснил Михаил Турецкий.

По его мнению, в те времена страна испытывала вспышку подъема энтузиазма и гордости за великую державу, отмечает RT.

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кумирЮрий Гагаринкосмос
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