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Дочь Юрия Гагарина рассказала, какое качество помогло ему полететь в космос
Фото: roscosmos.ru

Дочь Юрия Гагарина рассказала, какое качество помогло ему полететь в космос

Никита Абрамов

Общество

Одним из важнейших качеств летчика-испытателя Юрия Гагарина, которое помогло ему стать космонавтом, оказалось внутреннее чувство времени и умение работать одинаково внимательно в любое время дня, а также способность быстро восстанавливать силы. Об этом рассказала его дочь, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», Елена Гагарина.

— У него было очень редкое качество, которое встречается у немногих людей, у него была одинаковая работоспособность и днем, и ночью. Ему неважно было, какое время суток, ему нужно работать, — рассказала Гагарина в эфире телепередачи «Вести недели».

Гендиректор уточнила, что именно это качество позволило ему стать космонавтом. Также она отметила, что первый космонавт в мире никогда не пользовался будильником. Ему вполне хватало 40 минут сна, чтобы отдохнуть после тяжелого дня, после чего он мог спокойно идти работать дальше.

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