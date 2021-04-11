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Дочь Юрия Гагарина рассказала, как ее отец едва не погиб на охоте
Фото: roscosmos.ru

Дочь Юрия Гагарина рассказала, как ее отец едва не погиб на охоте

Никита Абрамов

Общество

Летчик-испытатель и космонавт Юрий Гагарин однажды во время охоты чуть не стал жертвой рыси. Об этом рассказала его дочь, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», Елена Гагарина.

— У него была очень хорошая реакция, и однажды ему удалось избежать очень большой неприятности, потому что на охоте, во время одной из сложных долгих зимних охот, на него прыгнула рысь — на спину. Только благодаря своей реакции ему удалось ее застрелить, — рассказала Гагарина.

Также в ходе интервью она упомянула о нескольких малоизвестных фактах из жизни первого в мире космонавта. По ее словам, у Юрия Алексеевича были быстрая реакция и очень меткий глаз. Охота была одним из самых любимых развлечений летчика-испытателя, рассказала Елена в эфире телепередачи «Вести недели».

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