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Москвичей пригласили на экскурсию по «космическим» местам столицы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москвичей пригласили на экскурсию по «космическим» местам столицы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В чат-боте Мосгорнаследия появилась новая экскурсия по столице ко Дню космонавтики. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Юрий Гагарин совершил первый полет в космос 12 апреля 1961 года. Спустя 60 лет после знаменательного события москвичей пригласили посмотреть на «космические» места в Москве. Экскурсии проведет виртуальный гид Лев-хранитель на платформе мессенджера Telegram.

— В этот памятный день приглашаем вас совершить прогулку по Москве «космической». Виртуальный экскурсовод Лев-хранитель в нашем чат-боте проведет вас по самым «космическим» местам города и сообщит о них самые интересные факты, — пояснил Алексей Емельянов.

Экскурсия начнется у гостиницы «Космос» возле ВДНХ. Затем москвичи пройдут до кинотеатра «Космос», где любили отдыхать российские космонавты. Во время прогулки жители столицы увидят монумент «Покорителям космоса» и посетят аллею Космонавтов с установленными на ней памятниками ученым-ракетостроителям и космонавтам.

Кроме того, москвичи узнают историю Музея Космонавтики и завершат экскурсию осмотром павильона «Космос» на ВДНХ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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