Память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы почтили на северо-востоке Москвы

Слева направо: ликвидатор Вячеслав Тульских, директор парка «Бабушкинский» Игорь Бускин и префект СВАО Алексей Беляев у памятника героям / Фото: Пелагея Замятина/Вечерняя Москва

В преддверии 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Северо-Восточном округе прошло традиционное памятное мероприятие «Заслонившие собой». Ликвидаторы дали напутствие будущему поколению.

На Певческом поле собралось много жителей и приглашенных гостей. В первом ряду летнего амфитеатра сидели герои, чья решимость помогла в кратчайшие сроки ликвидировать последствия масштабной трагедии.

— Наша задача была как можно быстрее очистить грунт перед четвертым поврежденным энергоблоком и построить для него саркофаг (укрытие). Мы справились за 206 дней, — делится ликвидатор 26-й Московской бригады химзащиты Павел Стрипухин. — Было страшно, ведь радиация — невидимый враг. Те, кто пренебрегал средствами защиты, уже давно не с нами. Радиация даром не проходит, и это должен понимать каждый. Благодаря таким акциям мы можем передавать опыт младшему поколению.

В рамках мероприятия префект СВАО Алексей Беляев наградил актив координационного совета «Союза «Чернобыль» Москвы» по округу благодарственными письмами префектуры и благодарностью Мосгордумы.

— Сейчас мы ведем работу по внесению изменений в чернобыльский закон. Недавно в Государственной думе обсудили вопросы касательно медицинского обслуживания. Кроме того, мы предложили перенести на 30 ноября чествование участников, которые смогли предотвратить распространение последствий Чернобыльской аварии. Ведь именно в этот день и был построен саркофаг, — поделился президент «Союза «Чернобыль» России» Вячеслав Гришин.

Народный артист России Дмитрий Певцов выразил свою благодарность ликвидаторам.

— Испытываю гордость за их подвиг. Героизм, самопожертвование ликвидаторов сохранили миллионы жизней, — отметил он.

В онлайн-режиме удалось провести телемост с Белоруссией. Так как по-прежнему существуют ограничения из-за коронавируса, шествия по городу не было. Однако желающие могли возложить цветы погибшим при аварии на Чернобыльской АЭС. Совместно с этим состоялось заложение «капсулы времени» с посланием для будущего поколения.

После этого протоиерей столичного храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине Николай Крикота, который был также одним из ликвидаторов, провел молебен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беляев, префект Северо-Восточного административного округа города Москвы:

— В середине прошлого века появились первые атомные электростанции. Чернобыльская была одной из передовых. Никто и подумать не мог, какая нас ждет трагедия. Мы благодарны тем, кто 35 лет назад отправился на передовую по ликвидации аварии. Сейчас наша задача — сделать так, чтобы впредь этого не повторялось.

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