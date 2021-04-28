Последняя трудовая артель репортера эпохи

Документы и фляжка Ильи Лина, которая прошла с ним всю Великую Отечественную войну. Краска на ней во многих местах стерлась, есть вмятины / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». Сегодня рассказываем об экспонатах музея редакции — личных вещах и документах фронтового журналиста Ильи Зосимовича Лина.

Илья Лин (урожденный Рахлин), личные вещи которого хранятся в музее «Вечерней Москвы», был журналистом выдающимся. Стоял у истоков газеты «Московский комсомолец» — это издание Илья Лин возглавлял с июля 1921 го да по декабрь 1922-го.

Работал в «Известиях», в Московском комитете компартии. В «ВМ» он писал уже после Великой Отечественной войны, в 1945 году. Печатался в качестве литературного сотрудника. Наша газета стала последним местом работы выдающегося журналиста. Зимой 1946 года он скончался — подвело здоровье.

— После фронта Илья Зосимович много болел. Но даже проблемы со здоровьем его не остановили. Он продолжал работать, писать. Для него это было делом всей жизни. Я была в десятом классе, когда отец умер, — рассказала дочь журналиста Регина Лин.

Она передала музею редакции пропуск и удостоверение литературного сотрудника, принадлежащие Илье Зосимовичу.

Хранится в нашем музее и солдатская фляжка Ильи Зосимовича, что была его верной спутницей на протяжении Великой Отечественной войны. В те лихие годы «Вечерка» не прекращала издаваться ни на день, наши журналисты трудились на фронте. Илья Лин же работал корреспондентом фронтовой газеты «За Родину!». Когда враг был окончательно разбит и капитулировал, Илья Лин вместе со многими другими советскими военнослужащими получил медаль — «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Удостоверение к награде тоже заняло почетное место в музее «Вечерки».

А вскоре в нашей экспозиции появится еще один экспонат, связанный с выдающимся журналистом. Его дочь Регина обещала подарить музею книгу о своем отце.

— В прошлом году, когда началась пандемия коронавируса и ввели всеобщую самоизоляцию, меня как раз посетила мысль собрать всю информацию об отце. И пока мы все сидели по домам, я написала книгу. Сейчас ее финальный вариант проходит последние процедуры утверждения. В этом году уже отправим ее в печать, — поделилась Регина Лин.

ДОСЬЕ

Илья Лин родился в 1898 году в городе Борзна Черниговской губернии. В 1918 году возглавил плакатный отдел РОСТА. В конце 1919 года его назначили редактором «Юношеской правды», которая в будущем станет «Московским комсомольцем». В 30-е годы работал в Московском комитете партии и в Доме техники Наркомата путей сообщения. Во время войны писал с Северо-Западного фронта в газету «За родину!».

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