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Регулировщики на дорогах стали гораздо заметнее
1954–1956 годы. Регулировщик управляет движением автомобилей в районе Красной площади / Фото: PASTVU.COM

Регулировщики на дорогах стали гораздо заметнее

Вечерняя Москва

История

Мы начали готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника продолжаем цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Безопасность на дорогах, красота на московских улицах и благополучие семей — темы, которые заботили власти столицы во все времена.

Внимание на перчатки

«Отдел регулирования уличного движения ввел для постовых милиционеров-регуляторов перчатки нового образца — из белой лайки, с длинными, по локоть, крагами. Водителям транспорта будут более четко видны, особенно вечером, сигналы регулятора».

22 мая 1936 года

В наши дни за ситуацией на дорогах помогают следить умные технологии, а светофоры в опасных местах появляются, в том числе по просьбе самих жителей.

«За апрель новые светофоры появились на шести пешеходных переходах. В планах на лето — еще десятки адресов.

— Ваши дороги домой, на работу, в торговый центр или просто прогулки станут еще проще и безопаснее, — подчеркнули в Департаменте транспорта Москвы».

21 апреля 2021 года

Красота на клумбах

«Архитектурно-художественная комиссия Треста зеленого строительства утвердила оформление скверов на площади Свердлова, площадях Краснопресненской заставы и Тишинской. Первое весеннее оформление сквер на площади Свердлова — против Большого театра получит в мае. Белые левкои и фиолетовые виолы украсят центральную клумбу сквера. На летний сезон у сквера будет другое оформление: красные тюльпаны, пионы и флоксы. По газонам сквера будут посажены в форме пятиконечной звезды белые, розовые и красные гладиолусы».

2 апреля 1935 года

В этом году столицу украсят около 54 миллионов цветов

«Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров, — сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — Благодаря поэтапной высадке растений они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени».

25 апреля 2021 года

Важный вопрос

«С огромной радостью встречен на заводе «Шарикоподшипник» им. Кагановича проект постановления ЦИК и ОНК СССР о запрещении абортов, помощи роженицам и т.п. <...> Работница тов.

Еремина считает необходимым применение более суровых мер к тем, кто легкомысленно относится к браку и издевается над женщинами.

Кроме того, надо установить более строгие меры взысканий для слишком частых разводов. 150–300 рублей могут не остановить того, кто легкомысленно относится к браку».

27 мая 1936 года

Недавно в Москве возраст молодых родителей подняли до 35 лет

«Таким семьям будет выплачиваться дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Выплата на первенца определяется в размере пяти прожиточных минимумов».

30 марта 2021 года

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