Представим себе станции

1935 год. Наземный вестибюль станции «Красные Ворота» / Фото: pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В субботнем номере от 7 апреля 1934 года «Вечерка» писала, какие проекты станций метрополитена представили лучшие советские архитекторы для членов Моссовета.

Репортер Михаил Карцман пригласил читателей на экскурсию по еще не построенным станциям метро, проекты которых он видел в Белом зале Моссовета.

Они поразили автора статьи размахом и великолепием. До запуска метрополитена оставался еще почти год, но в апреле 1934 года полагали, что 7 ноября первые пассажиры уже войдут в двери вестибюлей. Так что Михаил Карцман не считал приглашение на воображаемую экскурсию преждевременным.

«Никакого чувства тяжести. Светлая облицовка стен радует глаз. Электрических ламп не видно. Свет проникает через молочное стекло потолка, и это создает иллюзию дневного освещения» — так выглядел один из проектов станции «Комсомольская» архитекторов Андреевского, Макарычева и Тамонькина.

Восхищение Карцмана вызвали автоматические турникеты и даже что-то наподобие умывальников на станции. «Здесь второй вестибюль с обслуживающими помещениями, где пассажир, приехавший из дальнего путешествия, может умыться...» — сообщала «Вечерка». Турникеты установили после войны, когда удалось создать надежно работающее устройство, а умывальников пассажиры так и не увидели. Разве только считать таковыми санитарные кабины, установленные на некоторых центральных станциях метро. Да и саму «Комсомольскую» будут строить в итоге по проекту Дмитрия Чечулина.

Достались комплименты и проекту станции «Красные Ворота» академика Ивана Фомина. Он предусматривал многочисленные колонны, которые поддерживали бы своды перронного зала. Снова автор материала отметил ощущение легкости. Преобладающим цветом оформления был красный.

Наконец, третьей станцией, вызвавшей восхищение Михаила Карцмана, стала будущая «Кировская», а в то время — «Мясницкие Ворота». Сегодня известна как «Чистые пруды». Автором проекта был Николай Колли, которого «Вечерка» похвалила за простор, легкость и эскалаторы. Они были технической новинкой.

Всего были представлены проекты 11 станций. И все было бы хорошо, только Михаил Карцман еще не знал, и никто не знал, что метрополитен так и не удастся запустить к обозначенному сроку.

КСТАТИ

При реконструкции «Лубянки» в 1970-х годах была полностью изменена первоначальная отделка станции, выполненная по проекту архитектора Николая Ладовского. Фрагмент оригинальной отделки сохранился только на юго-западном торце станции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первой станцией Московского метрополитена, которая была оборудована турникетами, стали «Красные Ворота». Новое оборудование было установлено в 1952 году. До этого на входе был контролер.

ЦИФРА

136 колонн поддерживают потолок станции «Комсомольская». Это рекордное число в столичном метро.

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