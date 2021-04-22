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Малоизвестные факты о метро Москвы покажут в роликах проекта «Линия знаний»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Малоизвестные факты о метро Москвы покажут в роликах проекта «Линия знаний»

Иван Юминов

Город

Серию видео об интересных, но малоизвестных фактах о столичном метрополитене покажут в проекте «Линия знаний». Об этом сообщили в пресс-службе лектория «Синхронизация» в четверг, 22 апреля.

— Он поможет пассажирам метро по-новому взглянуть на транспорт, которым они пользуются каждый день, — рассказали о проекте в организации.

Для просмотра на сайте проекта, а также на экранах в вагонах метро, МЦК и наземного транспорта до конца мая будут доступны 14 роликов. Кроме того, будут выпущены тематические карты «Тройка» тиражом в десять тысяч экземпляров, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что три станции метро построят на Ленинском проспекте к 2024 году.

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